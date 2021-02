DICAS – Edição de 31 de janeiro de 2020

OSTRACISMO A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo mantém há oito meses uma emenda inconstitucional à Lei Orgânica. Apresentada pelo ex-vereador Leandro Mendonça, ela proíbe a discussão sobre “ideologia de gênero” nas escolas municipais. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em maio do ano passado, que a matéria não tem amparo legal, mas os vereadores esqueceram de revogá-la.

TRANSPARÊNCIA O sistema Gemmap, que mantém o Portal da Transparência em Santa Cruz do Rio Pardo e outras cidades, ficou instável e praticamente inutilizável durante pelo menos dois dias da semana passada.

PIRAJU O Ministério Público de Piraju ajuizou ação de improbidade administrativa contra a prefeitura municipal e o tradicional “Pirabar”, estabelecimento à beira do Paranapanema, na região central da cidade. A alegação é de que o estabelecimento funcionava sem alvará e que, durante a pandemia, promoveu eventos noturnos em desrespeito às normas de distanciamento social. E não houve fiscalização.

PIRAJU 2 Quanto à prefeitura, o MP alega que a administração de José Maria Costa foi notificada várias vezes quanto ao descumprimento das normas, mas não fiscalizou ou aplicou qualquer multa. A prefeitura chegou a admitir a ausência de alvará, mas nada fez.

PIRAJU 3 Enquanto isso, a ‘CPI da Riopardense’, que investigou pagamento de propina ao prefeito Zé Maria, caiu no esquecimento em Piraju. Nem o MP resolveu investigar.

SUÉLLEN A prefeita de Bauru Suéllen Rosim replicou postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que a chamou de “prefeita de respeito” por “rejeitar as ordens ditatoriais do governador João Doria”. Aliás, a prefeita, que se diz evangélica, estava naquele restaurante de Brasília em que o presidente soltou palavrões e mandou a imprensa “enfiar no rabo o leite condensado” e não se sentiu incomodada.

NA POLÍCIA O vereador Juninho Souza (Republicanos) foi ouvido pela Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo, por ordem da Delegacia Seccional de Ourinhos, no TC (Termo Circunstanciado) em que é acusado de “perturbar o trabalho e o sossego alheio” por entrar na secretaria do Desenvolvimento Econômico para cobrar reclamações de munícipes. É muito estranho a Polícia Civil, que deu tantas cabeçadas durante o caso Sueli Feitosa, ter instaurado o TC contra um parlamentar que tem imunidade parlamentar e acesso às repartições públicas garantido pela Lei Orgânica de Santa Cruz.

RAPIDEZ Enquanto a Câmara Municipal vota segunda-feira, 1º, uma verba para reforma das calçadas em frente ao prédio da Santa Casa, as obras já começaram.

FOGO AMIGO O presidente da Câmara, Cristiano Miranda (PSB), não gostou de saber que o ex-prefeito Otacílio Parras (PSB) chegou a pedir providências ao Ministério Público contra uma emenda do vereador. Achou que tudo ficaria na surdina.

Asfalto ‘eleitoral’

O asfalto do alargamento da avenida Jesus Gonçalves, nos altos da Estação, esfarelou durante a chuva de sexta-feira, que nem foi tão forte. Moradores reclamaram ao jornal que a obra pode ter sido “eleitoreira”, já que foi concluída em setembro do ano passado, a poucos dias da escolha do novo prefeito de Santa Cruz.