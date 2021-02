Futura usina de reciclagem de Santa Cruz vai ganhar verba adicional

Projeto de abertura de crédito foi aprovado pelos vereadores

Os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo votam na segunda-feira, 1º, um projeto do prefeito Diego Singolani autorizando abertura de crédito adicional para a construção de uma usina de reciclagem de lixo. A obra foi anunciada em agosto do ano passado, ainda na gestão de Otacílio Parras.

Segundo o prefeito Diego, as dotações programadas para 2020 não puderam ser utilizadas em função do contrato de compra da usina ter sido assinado em 24 de dezembro, impossibilitando o empenho das despesas.

Por enquanto, há uma dotação de R$ 581 mil, que se mostra insuficiente. O prefeito Diego vai suplementar o valor em mais R$ 36.666,67. O projeto é fruto de um convênio firmado entre o município, a secretaria de Justiça e Cidadania e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Interesses Difusos (FID).

Santa Cruz do Rio Pardo se inscreveu e apresentou um projeto que obteve a 21ª colocação, sendo contemplada com a usina de reciclagem de lixo. Com ela, será possível reduzir o volume de materiais recicláveis recolhidos na área urbana e que não são reaproveitáveis.

Além disso, o plano também prevê a organizar as pessoas que atuam no ramo de reciclagem, promovendo a inclusão social e melhorando as condições de trabalho. Santa Cruz do Rio Pardo já possuiu uma usina de reciclagem no Parque das Nações, implantada em 1985 pelo ex-prefeito Onofre Rosa de Oliveira. Anos depois, fechou por estar em área urbana.