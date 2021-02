Luiz Antonio Sampaio Gouveia: ‘Foro privilegiado’

Foro privilegiado

Luiz Antonio Sampaio Gouveia

Fui dos primeiros que, da tribuna do Supremo Tribunal Federal, argui a hipótese de um Deputado Federal ser processado, sem licença da Câmara, por um crime que não fosse relacionado com o exercício do mandado. Minha equipe e eu conseguimos ajuizar o feito! Mais tarde, dei parecer para o Instituto dos Advogados de São Paulo, em que sou Conselheiro e Orador Oficial, opinando que a questão do privilégio de foro precisaria ser mantida nos termos da Constituição e que argumentar vir a sobrecarga do STF deste privilégio de foro era um argumento equivocado. Sugeri que, nos termos do Regimento do STF, pudessem ser convocados juízes e desembargadores, de todos os tribunais e instâncias do País, para assessorar os Ministros e para o desafogo de nossa mais elevada Corte.

O professor Miguel Reale Júnior, em artigo que publicou no Estadão, citou meu parecer e o aprovou. A tese recebeu abonos. A proposta, porém, não vingou e a pauta do STF continua congestionada.

A questão seria resolvida, definitivamente, se o STF ficasse como Tribunal exclusivamente Constitucional e se o STJ tivesse aumentadas suas turmas (hoje são seis), para absorver o que está demais no STF. O funcionamento de Justiça brasileira ganharia muito com isto.

A Lei deve ser feita em face da ocasião que a enseja, mas ela deve ter a maleabilidade suficiente para se adaptar a fatos futuros correlacionados com aqueles que ela visou disciplinar por ocasião de sua elaboração. A Lei não pode ser casuísta, por exemplo, abolindo o princípio da inocência (que somente cede depois da condenação pelo STF) e para simplesmente admitir sua derrocada, a partir da condenação colegiada, em tribunal estadual ou regional federal, de segunda instância. Apenas para prender este ou aquele Presidente da República presumivelmente, já condenado, nessa segunda instância. Nem para combater a criminalidade porque isso não é função da Justiça, mas, sim, da Polícia e das políticas sociais, educacionais e econômicas dos governos, que devem ensinar a ética e aplacar também a desproporção existente entre as classes sociais, que é uma das causas da criminalidade. Sem ser esquecido que o crime cresce e se sofistica a par da evolução social e ainda mais, desde que Eva traiu Deus, com a maçã, procedendo fraudulentamente com Adão (e já, quando o filho deles, Caim matou seu irmão, Abel). Por mais rigorosas que sejam as penas, o crime continua a coexistir e a crescer com a Humanidade. Sempre, porque é um fato humano.

Aí coloco a questão do foro privilegiado. Este foro, que somente cabe para autoridades delinquentes em ilícitos relacionados às suas funções (aqui, considerados apenas Deputados Federais e Senadores porque há outras funções sujeitas a ele), existe não para proteger as pessoas que se amparam, circunstancialmente por ele, mas, sim, para garantir o exercício de suas funções. Alguém poderá reclamar desses mandatários picaretas, que não merecem esta moleza. Mas se há ou não essas autoridades, não sei! O que sei é que a Lei não pode ser feita para coibir um caso específico e temporário. O legislador, quando faz a Lei deve supor seja o parlamentar honesto. Alguém já imaginou um político, Deputado Federal, por exemplo, ou mesmo Estadual julgados em suas bases eleitorais, por um crime de que foi acusado, pelo exercício da função. Que a Justiça haveria aí, enquanto ele estará posto em júri de fato, às vezes com jurados seus adversários políticos? Eis razões para o foro especial.

* Santa-cruzense, Luiz Antônio Sampaio Gouveia é conselheiro do Conjur (da Fiesp), membro do Instituto Brasileiro de Empresas em Crise, especialista em finanças e contabilidade e Crimes

Econômicos (FGV), Procurador-Geral da Santa Casa de São Paulo e graduado em Direito pela USP. Cursou Marketing na Fundação Brasileira de Marketing da ADVB.