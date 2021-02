Clássicos são indispensáveis, mas aluno também precisa de autonomia, diz professora

Para Layss Pinheiro, atribuir a falta de leitura dos clássicos é uma infâmia: ‘Um jovem pode ler Memórias Póstumas e curtir muito’

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Era véspera do segundo dia do Enem quando as redes sociais de todo o Brasil entraram em alvoroço. O motivo foi a publicação do influenciador Felipe Neto, no Twitter, segundo a qual “forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura”. E emendou: “Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes”.

A repercussão foi tamanha que a discussão não se limitou às redes, mas entrou também nos fóruns de Educação e Literatura — inclusive regionais.

A crítica tem fundamento, mas não se pode acatá-la com todas as letras. É o que defende a professora Layss Pinheiro, mestra em Teoria Literária e Literatura Comparada e doutora em Literatura Africana pela Unesp.

“A primeira afirmação trata-se de uma opinião pessoal; já a segunda é algo consensual (não só no Brasil, mas em todo o planeta) há algum tempo — ou seja, não é uma opinião do famoso”, afirma Layss, que é filha do saudoso professor José Pinheiro.

Ela explica que a tendência do ensino para os próximos anos é justamente retirar do aluno o processo padrão de aprendizagem. “Sir Ken Robinson, professor emérito da Universidade de Warwick, da Inglaterra, já defendia na década de 1980 uma educação que estimulasse a criatividade dos alunos”, afirma.

A crítica é direcionada, diz Layss, aos padrões tradicionais e conservadores de abordagem escolar, em que o aluno é forçado a aprender conteúdos prontos. “É como se o discípulo nada tivesse a acrescentar ao processo de aprendizagem, apenas a receber informações do mestre”, assinala.

Neste sentido, a tendência é de que o ensino que força o aluno a executar determinada tarefa — não apenas ler um clássico, ressalta Pinheiro — se torne obsoleto. “A Base Nacional Comum Curricular que está sendo implementada no Brasil tem características como essas, que dão mais autonomia ao aluno”, lembra.

Padronização é algo que não combina com conhecimento, posto que a aprendizagem envolve pluralidade, dinamismo e transformação. Obrigar a ler clássicos não só é “maçante” como também é um crime contra os “Imortais”, cita, em referência aos escritores.

Mas há ponderações. Layss considera um erro crasso dizer que os clássicos não são para adolescentes. “Isso acaba subestimando a capacidade de leitura dos jovens, como se eles não pudessem entender Machado de Assis ou Álvares de Azevedo”, critica.

“A leitura dos clássicos, afinal, é fator indispensável de humanização e confirma o ser humano na sua humanidade, já que atua tanto no consciente como no inconsciente”, explica. Segundo ela, a leitura de obras universais forma pessoas em todas as áreas – social, política e humana.

“Além, claro, de contribuir para a concepção de mundo do cidadão. O texto literário possui, em última análise, um papel libertador”, salienta.

A crítica com relação aos clássicos, defende Layss, é sobretudo uma crítica contra um sistema político, cujo sistema de ensino se dá nos moldes da educação coercitiva. “A escola pode, infelizmente, ser instrumento criado para otimizar o sistema produtivo e a sociedade a que ela serve. Educar precisa ser libertador”.

Há fatores que afastam adolescentes das leituras, mas não são os clássicos. “Culpá-los é uma infâmia. Um jovem de 14 anos pode ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e curtir muito”, diz Layss, para quem poupar os jovens da leitura dos clássicos é “tirar-lhes um direito constitucionalmente garantido; é impedir que antecipem o inefável da vida através da ficção”.