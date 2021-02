Ellen Manfrim: ‘O sexo nada frágil’

O sexo nada frágil

Ellen Manfrim

Já estamos no final de janeiro de 2021. Sim, 2021. E ainda precisamos falar sobre isso. Ainda temos que lembrar e vivenciar diariamente as raízes machistas da nossa sociedade.

Não sou feminista. Então este não é um texto sobre o assunto. É apenas uma reflexão do que a sociedade, ainda hoje, espera de nós, mulheres.

Ainda ganhamos menos que eles. Nossos cargos raramente são tão importantes quanto os deles. Tentam nos convencer que uma boa esposa e mãe, jamais será uma profissional sensacional. Lutamos diariamente para ter nossos direitos respeitados, e nossa inteligência valorizada. Porque claro, nossa aparência ainda é mais valiosa do que todo o resto que possamos apresentar.

Não esperam que sejamos bem-sucedidas, empreendedoras, profissionais fenomenais, grandes políticas. Não esperam de nós inteligência e perspicácia. Mas todos esperam pelo nosso noivado, e depois pelo dia do casamento. E obviamente, pelos filhos (no plural, porque ‘não é bom ter um filho só’, todos dizem). Afinal, mulher sem filhos não é plenamente realizada. Sim! Em 2021 ainda escutamos isso. Ainda nos cobram com piadas e brincadeiras que repensemos os nossos objetivos, que nos enquadremos no “modelo ideal de mulher”, que foi definido através dos séculos e, embora há muito ultrapassado, ainda reina na mente de alguns.

Eu realmente não fui criada para ser “essa” mulher ideal. Desde muito nova tive orientação sobre a importância da independência (financeira e emocional) que deveria conquistar. Sempre soube que dependeria apenas de mim mesma, e me orgulho muito de ser assim. Claro que muitas se encaixam num outro perfil, e que estão extremamente felizes e realizadas sendo mães, esposas e donas de casas. E isso é ótimo! Desde que seja por livre escolha. Essa não é a minha escolha nesse momento, e nem a de muitas outras mulheres que conheço. Talvez um dia eu mude, e meus desejos me levem a outra perspectiva. Não há problema em mudar, não há problema em repensar, não há mal nenhum em direcionar a vida para outro rumo. Desde que por vontade própria!

É uma pena, que em pleno 2021, ainda tenhamos que justificar nossas escolhas e lutar por respeito e igualdade numa sociedade que espera que sejamos quem não escolhemos ser.

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo