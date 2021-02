Franco Catalano: ‘Em busca da beleza (parte 1)’

Em busca da beleza (parte 1)

Franco Catalano

Alain de Botton é um filosofo anglo-suíço que tem popularizado a filosofia, especialmente a sua própria, através da qual analisa a felicidade – ou a ausência dela – nas pessoas de hoje em dia. “The School of Life” é, como o nome em inglês indica, uma escola cujos ensinamentos são voltados para a vida, para o autoconhecimento e para a o crescimento individual e da sociedade. A iniciativa fez tanto sucesso que já possui filiais em dez países, sendo um deles o Brasil. A arquitetura e urbanismo das cidades são temas recorrentes em suas falas e estudos, já que nossa vida se passa dentro delas. De Botton mantem um canal bastante ativo no Youtube, com milhões de inscritos. Em um vídeo bastante didático compartilhado há alguns anos, explora a temática de “Como tornar uma cidade atrativa”, elencando seis tópicos imprescindíveis para atingir tal objetivo. Santa Cruz, objeto de interesse e paixão para mim – e certamente para centenas de outros santa-cruzenses – é assunto frequente nesta coluna. Por isso, nesta e na próxima semana tentarei resumir os tópicos do filósofo, com os quais concordo quase na totalidade, e indicar como nossa cidade poderia ser mais bela.

O primeiro tópico, intitulado “Não tão caótica, não tão ordenada” é de fácil compreensão. Quem já teve a oportunidade de visitar cidades históricas, como Veneza ou Ouro Preto, sabe quão charmosas as ruas labirintosas e construções coladas à rua podem ser. Bem como visitar uma cidade com malha ortogonal rígida (ruas paralelas, quadras sempre do mesmo tamanho) e edifícios com recuos desnecessários pode resultar num verdadeiro tédio. De Botton propõe o meio termo, como os casos de Paris ou Barcelona, não por acaso duas das cidades mais turísticas do mundo. Santa Cruz, desafortunadamente, é ordenada apenas vista do satélite. Ao nível do pedestre é um verdadeiro caos: as construções ignoram padrões estéticos, não buscam ser “gentis” com o entorno e em uma mesma quadra, lado a lado, podemos encontrar uma casa, um barracão, um terreno baldio e um imóvel abandonado. Isso enfeia a cidade e todos nós sabemos disso.

O segundo tópico, “Vida visível”, trata das ruas, separando-as entre ruas vivas e ruas mortas. Como se deduz pelo nome, o autor mostra explícita preferência às ruas cheias de vida, gente e interesse, abominando as ruas desertas, pouco ocupadas e com pouca variedade de atividades. Pensem no bairro paulistano da Liberdade ou na nossa “Rua do Meio” (Conselheiro Dantas). Aqui, o mix de comércio no térreo com sobrelojas servindo de moradia garante que ela seja uma das ruas com maior movimento durante o dia e uma das mais seguras e iluminadas para se caminhar durante a noite. Em contraste, pensem em ruas onde há apenas casas e pouco ou nenhum comércio. O resultado é uma sequência de grades, muros e portas fechadas, gerando uma sensação de tédio de dia e de insegurança à noite. A convivência ordenada e planejada entre moradia e trabalho, além de tornar a cidade mais amigável, torna o dia a dia mais fácil: morar próximo ao trabalho possibilita deslocamentos mais curtos, quiçá até abandonar o carro e ir caminhando ou de bicicleta até seu destino. Um benefício puxa o outro.

O terceiro tópico, “Cidades compactas”, relaciona-se ao anterior. Uma cidade mais densa, ou seja, que ocupe melhor os lotes, é uma cidade de fácil locomoção. Infelizmente, a legislação da maior parte das cidades brasileiras estimula justamente o oposto disso. Nos obriga a criar afastamentos entre as edificações. Na frente, atrás e dos lados. O resultado são casas isoladas, que não se conectam com seus vizinhos, muito menos com a cidade como um todo e criam cidades “esparramadas”. Para melhor compreendermos: Manhattan (NY) tem 1,6 milhão de habitantes e ocupa uma área de aproximadamente 60km². Lá, chega-se a qualquer lugar rapidamente a pé ou de transporte público. Em 50 minutos de metrô é possível chegar do extremo norte ao extremo sul da ilha. Bauru, referência de cidade grande em nossa região, tem cerca de 400 mil habitantes (4 vezes menos que Manhattan), mas ocupa uma área 70% maior que a ilha nova-iorquina. Para deslocar-se de ponta a ponta na cidade paulista com transporte público o tempo estimado é de 2 horas. Não é preciso perguntar onde você leitor preferiria viver, certo?

Em nossa defesa, Santa Cruz, bem como suas vizinhas, incluindo Bauru, são cidades muitíssimo mais novas que Paris, Londres ou Veneza. A idade traz sabedoria. E por isso o tom crítico que adoto nesta coluna quando trato de organização territorial. Ainda há tempo de lutarmos por uma cidade mais bonita.

* Arquiteto, é santa-cruzense e estudou História da Arte em Madrid