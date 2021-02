João Zanata Neto: ‘Mestres do futuro’

Mestres do futuro

João Zanata Neto

Que surpresas o futuro reserva para todos? As incógnitas do tempo incomodam e não se resolvem no presente. Basta esperar, dizem os acomodados. Hei de descobrir, dizem os inquietos.

Contudo, a lógica é a mais tentadora dos pensamentos. É o caminho das suposições, a trilha das causas e dos efeitos, o sucedâneo de uma razão que leva a outra. É a busca fértil no terreno árido.

Quem espera que tal caminho seja árduo, estima com proporção o grande labirinto do conhecer. Que frias são as suas paredes enganosas. Quantas serão as escolhas que conduzem à via sem saída? Por trás de toda descoberta há sempre uma coleção de tentativas.

Cá estamos a montar um grande quebra-cabeça, comparando e avaliando cada passo. Ao final, uma única peça restará, mas ela não se encontra no tabuleiro. Por mais perto ou mais longe que se possa ver, sempre restará um mistério.

As equações dos homens são a disciplina dos efeitos, pois sempre haverá uma causa não explicada. Apesar de todas as incertezas, o mundo prossegue segundo o que se sabe e o que se acredita.

A humanidade já tem conhecimento suficiente para a autodestruição ou para se perenizar. No entanto, a vida é inquieta e não se contenta com o que tem. Novas suposições sempre surgirão para desafiar o pensamento.

A vida é o pensamento que se realiza. É esta ideia que a restringe nas possibilidades do mundo material. Todas as construções da humanidade satisfazem as necessidades da vida e todas as crenças satisfazem as perguntas sem respostas. A satisfação do corpo e das incertezas é o maior entrave para a plenitude do saber. No entanto, os alimentos do corpo e a credulidade não satisfaz o pensamento irrequieto. O bem estar do corpo e o credo não aplacam a fome do saber.

Nem toda a história do conhecimento se presta a satisfação do corpo e da credulidade. Quantos são os conhecimentos esotéricos que explicam o universo e a consciência? Porém, muitos poucos deles se ocupam e muitos outros permanecem alheios a estes segredos. As ciências do corpo e da alma estão restritas a todo um saber preordenado e conspirador. Ao homem é dado sob medida todo saber que não perturba a ordem das dominações.

Agora em que a disseminação do conhecimento toma proporções incalculáveis, a resistência ao saber oculto só é explicada pelo temor que se implantou nas mentes conformadas com uma verdade inventada.

Em todos os momentos históricos em que as bases deste conhecimento castrador sofreram abalos, grandes atrocidades foram cometidas em prol da manutenção da ordem mundial. Estes atos preordenados tem sido a causa da estagnação do conhecimento.

A humanidade não evolui enquanto repete as teorias do passado. Enquanto a filosofia intelectualizada das academias entretém o público com as velhas verdades, a humanidade permanece espectadora e dominada. Quem ousar questionar os sábios do passado será o mestre do futuro. Os mestres do futuro não serão profetas ou deuses, serão apenas aqueles que despertaram, disse uma vez Buda. Despertar não é ter consciência, é lembrar que, em essência, somos consciência.

* Escritor santa-cruzense, é autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”