Luiz Antonio Sampaio Gouveia: ‘Parlamentarismo’

Parlamentarismo

Luiz Antonio Sampaio Gouveia

Mário Henrique Simonsen observou que eu veria o desastre a ser causado por uma eleição direta a Presidente da República. Vejo! Mas não refiro a qualquer Presidente porque o transitório não entra nos cálculos definitivos do mundo. Entretanto, atualmente não se permite a um humano somente ter as chaves do destino de uma República. Tudo se tornou difícil a ponto do governo, das comunidades públicas ou privadas, dirigir-se por colegiados, afastada a inadequação do dirigismo individualista porque uma só pessoa não pode entender de tudo, para dirigir todos, como no Presidencialismo.

O Presidencialismo é história de um só contrariamente à Nação. As Forças Armadas depuseram Vargas (que já depusera outro Presidente, Washington Luís, em 1930). Depuseram Getúlio em 45 e em 54. Na primeira, o povo não quis a continuidade da Ditadura dele; na segunda, porque a sociedade civil exprimida pelo Parlamento o abjetou. Embora o suicídio desse Presidente tenha invertido a História, que se desenhara antes de sua trágica morte e a ver a emotividade e não a lógica de nossa gente, que desaguou no equívoco de 1964.

Collor e Dilma não resistiram ao impeachment que mostrou a via legal para apear da Presidência os que não se adequarem à Constituição. Lula e Fernando Henrique enfrentaram pedidos de impeachments e a Nação continua sempre. Dispenso-me em falar na grande crise que deu causa à renúncia do Presidente Quadros, porque até hoje vivemos consequências de seu desvario.

O Parlamentarismo, na República, foi passageiro. Instituído via golpe de Estado por acordo entre o Presidente Goulart, o Parlamento e as Forças Armadas, porque as últimas e as bancadas conservadoras do Congresso Nacional temiam que o Goulart fosse comunista a não poder ser o Presidente. Assim, foi instituído o Parlamentarismo para ser admitida a posse de Goulart, esse fosse tutelado pelo Parlamento, ficando um Presidente decorativo e sem mando. O sistema foi, por isto, deturpado e desmoralizado, haja vista que se dizia, entre outras coisas, que o País não suportaria, a cada momento, as crises decorrentes das trocas constantes de primeiros ministros e, pois, de Governos, a ter-se que o mando, no Brasil, devesse ser estável, sem se trocar o Governo, durante o mandato do Presidente da República, como se dá no Parlamentarismo.

Com esta conversa, o Parlamentarismo é rejeitado em plebiscitos e a ter como recusa do sistema, duas coisas não verdadeiras. Que ele não se ajusta aos hábitos brasileiros e que, a instabilidade política, consequente da troca dos Governos, durante o mandato de um mesmo Presidente, que o Parlamentarismo propicia, não concorre conseguintemente para a Paz e para a continuidade política do País.

Pior que a descontinuidade dos Governos Presidencialistas de Washington Luís, Vargas, Jânio, Goulart, Collor, Dilma e Bolsonaro (quem sabe?), não pode haver. Suportamos trocas traumáticas de Presidências e o País vive. Por que não suportaria a troca de primeiros ministros, no Parlamentarismo, cujas políticas de Governo, não se mostrem acertadas, mantendo-se, então, o Presidente da República, recatado e fiel da balança do Poder, como se dá, no Parlamentarismo, para que se tenha a eleição direta do Presidente da República, sem que se realize, mais uma vez, a profecia do Ministro Simonsen?

* Santa-cruzense, Luiz Antonio Sampaio Gouveia é advogado, Mestre em Direito Constitucional pela PUC-SP, Conselheiro do IASP e CONSEA/FIESP, Irmão mesário e remido da Santa Casa e Conselheiro da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora da Faculdade de Medicina