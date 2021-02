Pascoalino S. Azords: ‘Esquinas perdidas’

Esquinas perdidas

Pascoalino S. Azords

O santa-cruzense deve se perguntar: o que acontece com certas esquinas da sua cidade? O cruzamento da Avenida Tiradentes com a rua do meio, por exemplo. Esquina vocacionada para o mercado financeiro, onde num passado recente três agências bancárias se entreolhavam, cansadas de comemorar lucros recordes a cada seis meses. Por que a sorte não sorri também para aquele quarto canto da esquina? Ali onde um hotel demolido progrediu para terreno baldio, depois promovido a ponto de raizeiros e muambeiros. Hoje, a preciosa data estacionou na condição de garagem a céu aberto. Ainda que o brasileiro seja louco por carro, a garagem não há de ser um fim! Nem em Santa Cruz do Rio Pardo, nem na China. A cidade que não tem o seu ponto morto que atire a primeira pedra. Num ato solitário e confessional, o leitor poderá preencher este espaço reticente com a área perdida que denigre o centro da sua cidade. O ourinhense, por exemplo, pode começar por aquele terreno ao lado do Bradesco, na Praça Melo Peixoto. Repare como no tempo presente as referências são sempre um banco. No passado, eram as igrejas.

O buraco negro da minha cidade era uma esquina em frente à estação rodoviária. De tão central, esse quarteirão foi o escolhido para primeiro receber e experimentar o asfalto, quando a benfeitoria chegou às nossas ruas descalças. Além da velha rodoviária, gravitavam em volta do terreno, pela ordem e em direção ao Sul: o ponto de charrete, a igrejinha do Bom Jesus e o nosso 1º Grupo Escolar. À sua esquerda, na Rua Oito, ficavam os bares de cara para os ônibus e o imponente prédio do cinema. À direita, ainda na Oito, a selaria do Pêgolo, o fórum e o hotel que, por pioneiro, levava o nome do lugar escrito na testa. Entrando pela perpendicular Rua Nove, a Livraria Mariza em frente ao único prédio de dois pavimentos, onde embaixo funcionava uma casa bancária e, no primeiro andar, a Rádio Cultura. Ao lado, a padaria dos Bernini, onde os padrinhos dos noivos pagavam umas cervejas mornas para os convidados adultos, e “maçãs” gasosas para a molecada.

Por sua localização privilegiada, aquela esquina era a preferida dos propagandistas e companhias de atrações que corriam o trecho. Na praça ao lado, onde ficava a igrejinha, e de resto vazia, armavam-se os circos e os parques de diversão que precisavam de mais espaço para se esparramar. Mas, quando era uma atração reduzida, a esquina servia melhor. O ônibus da mulher aranha ficou ali estacionado por mais de uma semana. O porteiro do espetáculo (que dirigia o ônibus e devia ser o marido da mulher aranha) resistiu ao olhar pidão dos moleques que não tinham dinheiro para o ingresso. “Quem trouxer um vidro com 200 moscas verdes pra ela comer, entra sem pagar”. Quando o meu vidro estava pela metade, o ônibus não amanheceu. Ali se armava a tenda do faquir, o trailer do fantástico Sérgio – o mágico, o museu de cera com a cabeça de Lampião, o caminhão das aberrações vivas da natureza, o ringue da Mulher Jamanta, um serpentário itinerante, a barraca da moça que se transformava em gorila por ter batido na própria mãe, a mesinha do empresário do ciclista que iria pedalar uma semana pelo jardim da rodoviária, sem parar pra comer e nem cagar…

Mas o que mais aparecia era propagandista vendendo tudo o que homens e mulheres precisavam comprar para ser feliz. Produtos destinados a facilitar a vida da dona de casa, como fatiadores, amoladores, removedores de manchas e outros embustes destinados ao fundo da gaveta do guarda comida. Os remédios naturais tinham mais aceitação. “Se um dia as plantas não curarem qualquer doença, sabe o que acontece, conterrâneo?”. E, diante do silêncio dos curiosos, o mascate anunciou: “A água do mar vira gasolina e o mundo inteiro pega fogo”. O padre José disse que aqueles artistas se chamavam camelôs.

As vantagens anunciadas pelos propagandistas me interessavam menos do que as novidades que eles tiravam das malas depois de muita história. Eu ainda não dava o devido valor às pílulas para enxaqueca que regulavam o ciclo, sossegavam as varizes e refrescavam as hemorróidas da patroa; nem ao tônico rejuvenescedor; à garrafada de plantas da Amazônia que depurava o sangue, limpava os intestinos de toda sorte de parasitas e ainda aumentava o apetite; à pomadinha feita da banha do peixe elétrico que acabava com a caspa, o cheiro forte debaixo do braço, as micoses da virilha, a frieira dos dedos do pé e, se inalada ou friccionada nas costas, curava bronquite, asma e rouquidão. Eu queria é ver o lagarto teiu, a jiboia ou o peixe elétrico que o propagandista exibia de hora em hora antes de reiniciar o pregão.

(O peixe viajava num caixote com meio metro de água. Quando fora aprisionado nas águas emendadas do Amazonas, certamente cabia com folga na caixa. Mas, como insistisse em crescer naquela ida sem fim e sem volta, o pobre animal precisava dobrar o rabo para caber n’ água. Com dois fios presos a uma varinha, o propagandista fazia acender uma pequena lâmpada elétrica ao tocar as extremidades da gigantesca enguia. Em seguida, perguntava se alguém da platéia gostaria de experimentar uma descarga do peixe elétrico do Amazonas, santo remédio para curar a gagueira e despertar o coração.)

E a dança do fogo dos escorpiões amarelos trazidos de Barreiras, na Bahia. E o comedor de gilete. E o Museu Histórico e Pedagógico dos Instrumentos de Tortura da Idade Média ao III Reich. E a sedutora partner do propagandista cego que anunciava a última novidade no combate à diarréia, gases e intoxicações alimentares: uma pastilha de carvão vegetal, de aparência suspeita, o negativo da hóstia sagrada que comíamos de graça aos domingos na missa. “A pessoa que sofre de prisão de ventre é um infeliz, um irresponsável, que ora faz aquilo que não quer, ora deixa de fazer o que devia”, pregava o cego. “Daniel cantou na fornalha ardente – Tudo o que germina na terra (o purgativo comprimido de carvão, no caso), bendizei o Senhor”.

O leitor talvez não entenda como alguém pode se lembrar dessas coisas inúteis nos nossos dias. Simples: na esquina da Rua Oito com a Nove, naquele terreno vazio em frente à rodoviária, também ficava o meu ponto de engraxate. Está explicado porque eu ganhava tão pouco engraxando sapato – só minha mãe não percebia.