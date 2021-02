Conservador, Leônidas Camarinha defendeu Meio Ambiente e solução agrária

Deputado de Santa Cruz do Rio Pardo lutou contra grupos poderosos para tentar regularizar situação fundiária no Pontal do Paranapanema

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma história que começou no século XIX, com a chegada de José Teodoro de Souza à região, ainda não terminou. O conflito de terras no Pontal do Paranapanema parece não ter fim e gerou uma série de conflitos entre fazendeiros e movimentos a favor da reforma agrária, como o MST (Movimento dos Sem Terras). São mais de 150 anos de debates, leis, projetos e até mortes. Mas o interessante é que um deputado santa-cruzense, considerado conservador, lutou para regularizar a situação e foi vencido por grupos poderosos.

O deputado era Leônidas Camarinha (PSD), ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, eleito e reeleito por vários mandatos até os anos 1960. Quando governou a cidade, foi considerado um dos melhores prefeitos da história, transformando Santa Cruz na conhecida “Joia da Sorocabana”. Camarinha asfaltou a cidade, implantou rede de água e esgoto e foi quem arborizou todas as ruas.

Leônidas, prefeito entre 1938 e 1946, deixou a prefeitura com tamanho prestígio que foi eleito deputado estadual em 1947 e sucessivamente até 1967. Foi ligado ao grupo de Ademar de Barros e em 1964 apoiou o golpe militar que destituiu o presidente João Goulart, filiando-se à Arena depois que o novo regime dissolveu todos os partidos.

Com este perfil, dificilmente Leônidas Camarinha seria favorável a uma solução pacífica no Pontal do Paranapanema, ainda mais contrariando os grandes fazendeiros e grileiros. Pois foi exatamente esta a surpreendente postura do deputado santa-cruzense nos anos 1950.

Esta história está contada no livro “A Ocupação do Pontal do Paranapanema”, de José Ferrari Leite, editado em 1983, que na verdade foi a tese de doutorado do professor da Unesp de Presidente Prudente. Ele pesquisou a fundo as atividades dos deputados a narra as atitudes da Assembleia Legislativa em quase 40 páginas.

O estopim da crise fundiária aconteceu em 1954, com uma suspeita arrematação do “Morro do Diabo”, em Teodoro Sampaio. Jornais publicaram informações de que as terras são devolutas e estavam sendo griladas ilegalmente. No Pontal, região sudeste do Estado e integrada por 32 municípios, estava uma das maiores reservas florestais de São Paulo, ameaçadas por invasões e grilagem.

Uma reportagem da “Folha da Manhã” — do grupo “Folha” — denunciou manobras na comarca de Presidente Vencelau que permitiram a derrubada das “preciosas reservas florestais”. Foi, então, que os deputados de São Paulo resolveram investigar o caso. O deputado Abreu Sodré (UDN) — filho de ex-prefeito de Santa Cruz, onde morou na juventude — pediu explicações ao governador Lucas Nogueira Garcez.

Sodré denunciou que, entre os ocupantes ilegais da área do Pontal, estava o irmão do ex-governador Ademar de Barros. “Não podemos nos calar diante do maquiavelismo de certos aventureiros que, desejando apossar-se das terras do Estado, não vacilam em pleitear, por meio de certas manobras, áreas florestais das quais não podemos abrir mão em hipótese alguma”, disse Sodré na tribuna. Meses depois, ele mudaria de opinião.

Em junho de 1954, o deputado Cunha Bueno apresentou um projeto que legalizaria toda a ocupação das terras pelos fazendeiros. Ele simplesmente tornava sem efeito os decretos paulistas que criaram as três reservas do Pontal. A justificativa: o Estado era incapaz de manter e cuidar de suas reservas.

A questão virou um barril de pólvora e Cunha Bueno foi acusado por parte da imprensa de ser “entreguista”. Além disso, os relatórios sobre a pujança da agropecuária na região, que eram apresentados pelos fazendeiros à imprensa, seriam superestimados.

Com o impasse sobre o projeto de Cunha Bueno, em novembro aparece o deputado Leônidas Camarinha e apresenta um substitutivo. O santa-cruzense prevê a regularização de áreas já devastadas, mas preserva como propriedade do estado e reserva florestal a maior parte das terras. Mesmo aquelas liberadas, de acordo com o projeto, deveriam conservar no mínimo um terço da área total como reservas.

O livro conta que o deputado Camarinha mal sabia de que “fortes interesses” estavam de olho em 36.000 alqueires nos extremos do Pontal e “fariam de tudo para que sua proposição não fosse aprovada”. Mas o santa-cruzense não desistiu e foi à luta para convencer os deputados.

Já era 1955 e Jânio Quadros, o novo governador. A imprensa passou a defender o “Projeto Camarinha”, mas havia muita indecisão. Em abril daquele ano, por exemplo, a Câmara de Presidente Prudente aprovou uma moção de apoio ao deputado Camarinha e ao jornal “Folha da Manhã” pela campanha a favor das reservas florestais. Em novembro, com a mudança na presidência, a mesma Câmara de Vereadores aprovou nova moção, desta vez de repúdio.

Atacado pelos agropecuaristas que ocuparam terras no Pontal, Camarinha resolve visitar o local. O deputado não se intimidou, mas moderou seu discurso nas entrevistas à imprensa. De avião ou de jipe, Leônidas Camarinha percorreu as propriedades rurais do Pontal.

A Assembleia Legislativa, porém, titubeava em colocar o “Projeto Camarinha” em votação. Uma nova comissão de deputados viajou ao Pontal para novos esclarecimentos. A caravana foi recebida no Venceslau Clube e ouviram o primeiro discurso, de um jornalista que defendia a ocupação ilegal. “As reservas de matos devem ficar nos estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso e Paraná. Não em São Paulo, estado líder da economia nacional”, disse o jornalista, demonstrando a mentalidade da época e atacando Camarinha.

Em agosto de 1955, o deputado Cid Franco dá parecer favorável ao projeto de Camarinha na Comissão de Finanças. Ele pregou “a aceleração da discussão do projeto de maneira a prevenir novos atentados contra as matas da Alta Sorocabana”. O deputado Rocha Mendes chega a apresentar um projeto propondo uma reforma agrária no Pontal, mas o retira dias depois.

Enquanto as discussões ficam mais acaloradas, surgem denúncias de que, durante todo este tempo, a madeira continuou sendo retirada das flores da região do Pontal. Queimadas acabaram com centenas de alqueires de floresta, dizimando fauna e flora. Foi um verdadeiro desastre ecológico.

Em novembro de 1955, o projeto de Camarinha finalmente está pronto para ser votado. O deputado Abreu Sodré declarou-se impedido de opinar alegando que alguns parentes ocupavam terras na região do Pontal. No entanto, novas manobras impedem a votação.

Finalmente, em novembro daquele ano, veio o golpe final. O líder do PTB Cássio Ciampolini lê em plenário uma carta do ex-deputado Cunha Bueno, que não disputou a reeleição por ser candidato a vice-governador na chapa derrotada de Prestes Maia. No texto, ele pede a retirada de seu projeto apresentado na legislatura anterior. Como o texto de Camarinha era um substitutivo atrelado ao projeto original, a retirada derrubaria todo o processo.

Ciampolini, na verdade, era dono de posses de terras na região do conflito. Leônidas Camarinha — e mais os deputados Aluísio Nunes Ferreira, Cid Franco, Dante Berre, Batista Neves e Germinal Feijó — ocuparam a tribuna para denunciar o golpe. Mas a retirada do projeto foi aprovada por 30 votos a 20, acabando com o substitutivo de Camarinha.

Na região do Pontal, fazendeiros soltam rojões o dia todo. O jornal de Presidente Venceslau publica em manchete: “Fragorosa derrota do grupo Mazzei-Camarinha, que defende a desapropriação das terras no Pontal”. Como diz o livro de José Ferrari Leite, “terminava assim, de forma inglória e melancólica, a participação da Assembleia Legislativa na questão das reservas florestais do Pontal do Paranapanema”.

O conflito na região, contudo, está longe de ter uma solução pacífica e definitiva.