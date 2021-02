DICAS – Edição de 7 de fevereiro de 2021

INCOERÊNCIA A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo aprovou projeto de lei para aumentar a carga horária de profissionais dos Cras e Creas. Por outro lado, também aprovou projeto que transformou em carga horária livre a jornada de diretores da Codesan. Nem os vereadores conseguiram explicar o lá e cá.

EU, NÃO O sistema Gemmap enviou nota ao DEBATE segundo a qual a instabilidade nos sistemas do Portal da Transparência dos municípios que atende não partiu da empresa. “A Gemmap Sistemas não pode atestar o correto funcionamento dos links ou a infraestrutura da rede das entidades clientes pois cabe às empresas terceiras o gerenciamento e manutenção para o correto funcionamento dos links de internet.”

EU, NÃO 2 De acordo com a prestadora de serviços, a empresa realizou procedimento interno para averiguar eventuais oscilações e não constatou erros. Há duas semanas, o Portal da Transparência de Santa Cruz e outros municípios apresentou instabilidade.

OURINHOS A prefeitura de Ourinhos emitiu nota na tarde de terça-feira afirmando que aguardaria posicionamento do governador Doria sobre atualização do Plano São Paulo para editar novo decreto sobre o fechamento ou não do comércio. Na verdade, foi o Tribunal de Justiça de São Paulo quem concedeu liminar determinando o fechamento.

RESSACA Candidato à reeleição derrotado em Bernardino de Campos, Odilon Rodrigues Martins enfrenta problemas na Justiça Eleitoral mesmo depois das eleições de novembro. O impasse está em sua prestação de contas, que é objeto de contestação do Ministério Público da 114ª Zona Eleitoral.

RESSACA 2 De acordo com o MP, o ex-prefeito recebeu doações de campanha ilegítimas. Foram R$ 4.390 recebidos de uma pessoa desempregada — em desacordo com a legislação eleitoral, que permite a doação segundo a receita anual do doador — e R$ 4.300 de um munícipe inscrito em cadastro social do governo federal. Ainda não há sentença.

VACINA A secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo vai começar a vacinar idosos com mais de 90 anos a partir desta segunda-feira, 8.

SANTA CASA A intervenção municipal na Santa Casa de Misericórdia foi prorrogada até agosto. Até lá, Diego Singolani decide se prorroga novamente a intervenção ou deve entregar o hospital aos antigos diretores.

ESCOLAS A greve dos professores da rede estadual, anunciada nesta sexta-feira, 6, não deve atingir Santa Cruz do Rio Pardo, ressaltaram interlocutores.

ESCOLAS 2 Apesar da capacidade máxima de 20% por sala de aula, é possível que em alguns dias o número de alunos não chegue nem mesmo a isso. Muitos pais estão receosos em enviar os filhos para a escola.

Esperança

Psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais foram vacinados contra o coronavírus na sexta-feira, 5. Na quarta-feira, dentistas e colaboradores de consultórios odontológicos também receberam o imunizante.