Ex-vereador José Basílio morre vítima de Covid em Santa Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O ex-vereador José Basílio Romano morreu na madrugada de quinta-feira, 4, vítima da covid-19. Ele estava internado em estado grave desde o mês passado. No dia 22 de janeiro, foi transferido para a UTI da Santa Casa de Misericórdia e entubado. A situação dele se agravou porque Basílio era transplantado renal. Tinha 59 anos e durante muitos anos enfrentou problemas até entrar na fila do transplante.

José Basílio Romano foi a 17ª morte pela covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo. No caso dele, todos os familiares foram contaminados pelo vírus. No entanto, os três filhos tiveram sintomas leves, embora o mais velho chegasse a ser internado. A esposa do ex-vereador deixou o hospital na semana passada.

Basílio era dono de um bar e tomava todas as precauções na pandemia. Ele foi vereador entre 2005 e 2008, integrando a bancada de oposição ao ex-prefeito Adilson Mira. Ele se sobressaiu no episódio do “caso ITBI”, quando resistiu às pressões do então prefeito para não aprovar a CPI que responsabilizou Mira por corrupção.

Basílio foi assediado durante muitos dias, mas deu o voto decisivo pela aprovação do relatório final da comissão. Posteriormente, Mira conseguiu brecar judicialmente uma Comissão Processante, mas acabou sendo condenado na Justiça.

No dia a dia, o ex-vereador era um comerciante afável e calmo. José Basílio foi sepultado ao meio dia de quinta-feira. Ele deixou a esposa Estela e os filhos Leonardo, Vanessa e Larissa.