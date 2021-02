Opinião: “Denúncia é kafkiana”

Denúncia é kafkiana

André Fleury Moraes

Da Redação do DEBATE

É motivo de indignação a denúncia à Comissão de Ética contra o vereador Juninho Souza. Aos inimigos o arbítrio; aos amigos, a lei. Parece clichê, mas assim aparenta funcionar a maneira como vereadores pretendem tratar seus desafetos para os próximos anos.

Se aprovada, a cassação do mandato de Juninho certamente seria derrubada pela Justiça. Aconteceu isto em Ourinhos no ano passado, quando a base do governo na Câmara deu aval ao afastamento de “Vadinho” que conseguiu derrubar a medida no TJ.

O argumento à cassação é ridículo. Quebra de decoro certamente não foi. Como vereador, Juninho tem imunidade parlamentar para cometer excessos. Eufórico, certa vez o ex-vereador ‘Psiu’ xingou uma servidora na tribuna do prédio e foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo em nome da imunidade parlamentar.

O vereador João Marcelo Santos foi absolvido de uma denúncia por ter ameaçado de morte um advogado. Lourival Heitor também se viu livre de um processo de cassação por negócios suspeitos com o Poder Público, incompatíveis com o mandato parlamentar.

Juninho foi denunciado por muito menos. O motivo é um vídeo em que cobra explicações do governo. Pode ter cometido excessos? Pode. Não usava máscara, motivo pelo qual foi multado. Legitimamente. Mas é só. Ponto final.

O fato é que a denúncia não expõe apenas isto. Juninho incomoda. Goste-se ou não, mas incomoda. Não se trata de defender suas posições políticas ou partidárias, pois elas pouco importam. Mas sua integridade como um vereador eleito democraticamente por uma parcela de Santa Cruz precisa ser respeitada.

Juninho é vítima de uma denúncia kafkiana. Servidores da Câmara e o vereador Cristiano Miranda, que preside o Legislativo, negaram acesso ao documento para Juninho. O acusado desconhece o teor da acusação porque a transparência não funciona no Legislativo. O devido processo legal já morreu no interior, ora vejam!, da respeitável (em tese) Casa de leis.

Não é só. Juninho é negro, simples e com vocabulário limitado se comparado aos doutores da Câmara de Santa Cruz. E isso incomoda muita gente. Não deveria, por óbvio, mas é preciso aceitar a realidade. É impossível não levar tudo isso em consideração ao analisar uma denúncia como essa.

Uma denúncia, aliás, banhada a preconceito e pitoresca sequer pode ser aceita pelos vereadores. Se passar, mostra um lado autoritário de uma Câmara que mal se inicia e prometeu renovação.

Veja o vídeo do vereador: