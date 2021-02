Santa Cruz é contemplada com passarela sobre o Pardo na ponte da rodovia SP-225

Contrato será assinado nas próximas semanas

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O município de Santa Cruz do Rio Pardo foi contemplado na semana passada para receber verba destinada à construção de uma passarela na ponte que passa sobre o Rio Pardo, na rodovia SP-225, próximo ao bairro da Estação.

A emenda foi indicação do deputado estadual Ricardo Madalena (PL) ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER). A passarela será construída paralelamente à estrutura, assim como na ponte da rua Farmacêutico Alziro de Souza Santos.

A autorização para o início das obras foi publicada no Diário Oficial na quarta-feira, 4. A viabilização da passarela custará R$ 3,2 milhões. Quem venceu a licitação para assumir a construção foi a empresa Alcalá, de Ribeirão Preto-SP.

Em entrevista à rádio Difusora na sexta-feira, 5, o prefeito Diego Singolani garantiu que a nova passarela contará inclusive com iluminação em LED.

A reivindicação da passarela é demanda antiga de Santa Cruz. Uma ciclofaixa liga o trevo de acesso à SP-225, na avenida Pedro Catalano, mas termina logo na entrada da ponte — cujo espaço destinado a pedestres é muito pequeno.

Apesar disso, o fluxo de pessoas no local é grande. São trabalhadores que moram no bairro da Estação ou mais à frente, como no Parque das Nações, cujo local de trabalho fica no outro lado da cidade. Para encurtar o caminho, vão pela rodovia.

“Dois pedestres não conseguem passar no mesmo lado da ponte”, diz Ricardo.

A passarela terá pouco mais de dois metros de largura, o que facilita a circulação de pessoas.