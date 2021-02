Em Chavantes, MP denuncia Burguinha e mais sete no caso ‘Copinha’

Prefeito Márcio de Jesus do Rego, o ‘Burguinha’, teve bens bloqueados pela Justiça em caráter liminar na quinta-feira

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Ministério Público de Chavantes denunciou o prefeito de Chavantes Márcio de Jesus do Rego (PSDB), o ‘Burguinha’, a ex-assessora do ex-prefeito Luiz Carlos Souto (Ipaussu), Aline Ferrari, e mais seis pessoas por suspeita de irregularidades na realização da ‘Copinha’ de 2020. Na manhã de quinta-feira, 4, a juíza Lêda Maria Sperandio Furlanetti atendeu pedido do MP e decretou bloqueio de bens do prefeito no valor de R$ 3 mil.

A representação ao MP foi formalizada pelo munícipe José Aparecido Lopes. A denúncia foi protocolada pelo promotor Renato Abujamra Fillis na segunda-feira, 1º.

Quem promoveu o evento foi a empresa ‘K10 Sports’, contratada através de dispensa de licitação ao valor de R$ 28 mil, que ultrapassa o limite mínimo legal pelo qual se pode dispensar o procedimento licitatório.

A prefeitura de Chavantes chegou a cotar preços para realizar um pregão, mas somente a K10 compareceu no dia do procedimento. A licitação foi declarada deserta. Um dia depois, a K10 foi contratada.

Mas o MP obteve outras evidências que apontam para a suspeita de fraude ao procedimento licitatório. É que a própria empresa K10, contratada após um pregão deserto, vinha divulgando a ‘Copinha’ desde setembro de 2019. O evento seria realizado somente em janeiro de 2020.

“O conluio já estava feito, restaria ‘maquiar’ o procedimento licitatório, a fim de dar ares de regularidade, como ocorreu”, argumenta o promotor, que também conseguiu mandado de busca e apreensão no ano passado para obter todos os documentos referentes à contratação da empresa.

A análise do procedimento completo pelo Ministério Público constatou que vários dos documentos estavam rasurados com corretivo e outras rasuras que indicam fraude.

Além disso, certidões da empresa que são necessárias para a contratação já haviam sido emitidas pela administração um dia antes do pregão deserto.

O MP também descobriu que uma das empresas que participaram da licitação sequer estava apta para concorrer, já que se tratava de um escritório de consultoria.

Em depoimento, a assistente do jurídico da prefeitura Maria Bernardete Betiol — também denunciada — admitiu que foi o próprio ‘Burguinha’ quem pediu para que ela emitisse parecer favorável à dispensa de licitação para contratar a K10.

A servidora da prefeitura Amanda Fernandes da Silva, por sua vez, disse que foi Aline Ferrari, ex-assessora de ‘Luizão’ – ex-prefeito de Ipaussu –, quem solicitou a contratação e o parecer para se contratar a empresa. Amanda também foi denunciada pelo MP.

Além de ‘Burguinha’, Aline e Amanda, foram arrolados na denúncia o secretário de Cultura Rodrigo Cardoso Machado, Nayane Cristina Ribeiro da Silva, todos funcionários da prefeitura, a maioria ocupante de cargo em comissão.

Também foram denunciados Eurico de Carvalho, proprietário da K10, e a própria empresa que realizou a ‘Copinha’.

O MP pede pagamento de multa, proibição de contratar com o poder público, suspensão dos direitos políticos e perda do cargo público para todos eles

Na decisão em que bloqueou os bens do prefeito, a juíza Lêda Furlanetti afirma que o Ministério Público narra fatos graves, “ainda mais em município pequeno e com poucos recursos”.

Procurado nesta sexta-feira, 5, o prefeito Márcio de Jesus do Rego não respondeu a reportagem até a conclusão desta edição.

Na Justiça comum, é a primeira ação que o Ministério Público move contra o prefeito. ‘Burguinha’, porém, já havia se envolvido em polêmica na Justiça Eleitoral sob a suspeita de prometer cargos em troca de voto.

Ele fez um acordo com o Ministério Público Eleitoral e sofreu uma série de restrições da Justiça.