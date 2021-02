Rotary credencia primeira ‘empresa cidadã’ em Santa Cruz do Rio Pardo

Loja vai usar selo de responsabilidade social, além de contribuir com ações humanitárias

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Num fato inédito na história do Rotary Club de Santa Cruz do Rio Pardo, uma loja do município recebeu o selo de “Empresa Cidadã”. Ela vai receber um certificado da ABTRF (Associação Brasileira da The Rotary Fondation), poderá exibir o selo em todas as publicações e impressos e ainda vai contribuir com projetos sociais no Brasil e no mundo. A empresa é a “Metrópole Roupas e Confecções”.

Alziro Khune de Oliveira, o “Zilinho”, santa-cruzense que é o governador do distrito rotário 4621 da gestão 2019-2020, disse que o fato é marcante porque é pioneiro em Santa Cruz, onde o Rotary Club foi fundado em outubro de 1964. “A empresa vai receber um certificado de responsabilidade social, que é um grande diferencial no mercado de consumo e de serviços. É um requisito para se atingir a qualidade ISO. Além disso, a parceria é uma forma de colaborar com os projetos humanitários em todas as áreas de foco do Rotary”, disse.

A “empresa cidadã” também terá um desconto no Imposto de Renda pelo lucro real. A contribuição à Fundação Rotária é de US$ 1 mil por ano. “Zilinho” explicou que o Rotary de Santa Cruz vai procurar outras empresas para aumentar as parcerias.

Todos os recursos são investidos pela fundação em projetos sociais no Brasil. Dependendo do valor da contribuição, a fundação autoriza a elaboração de projetos no próprio município integrante do distrito rotário.

As parcerias com o Rotary se multiplicam pelo mundo há décadas. Bill Gates, por exemplo, o dono da Microsoft, anunciou recentemente a renovação de uma longa parceria para combater e erradicar a paralisia infantil no planeta. A cada US$ 1 levantado pelo Rotary, a fundação de Bill Gates equipara o valor com outros US$ 2.

O acordo não apenas rendeu US$ 2 bilhões, como varreu a pólio de quase todos os países. Hoje, ainda há casos isolados em países como Afeganistão e Paquistão, onde a logística e a religião dificultam a vacinação em massa. O Rotary financia todas as doses da gotinha e também da injetável Salk, a primeira vacina do mundo e que está sendo recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como retorno a todos os países, em substituição à atual Sabin.

Foi a maior vitória da medicina contra uma pandemia que ameaçava vários países, inclusive o Brasil, a partir do século XX. E o Rotary teve papel decisivo no fim da paralisia infantil. A vacina só surgiu em 1955 e o Brasil teve o último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1985. Desde então, o País mantém a vacinação periódica em massa, com apoio do Rotary, e é considerado livre da pólio.

“Zilinho” contou que, em sua gestão como governador, que aconteceu justamente durante a pandemia, foi a oportunidade de o Rotary mundial mostrar sua importância. “No nosso distrito, que abrange 93 clubes, nós contribuímos com mais de meio milhão de reais. Todos estes recursos foram aplicados durante a pandemia do coronavírus”, disse. Em Sorocaba, por exemplo, o Rotary conseguiu doar 20 leitos automatizados para um hospital do SUS, cujas instalações estavam precárias.

Segundo Alziro, a campanha “Empresa Cidadã” também abriu um canal para o setor agro, o que pode ampliar o projeto em Santa Cruz do Rio Pardo. “São importantes parcerias para projetos humanitários, educacionais e no Meio Ambiente”, explicou.