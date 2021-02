Antiella Carrijo Ramos: “Temos vacina?!”

Temos vacina?!

Antiella Carrijo Ramos *

Num clima futebolístico as vacinas foram aprovadas no Brasil. Em campo a esperança que vem da ciência contra a negação da pior crise sanitária que vivemos em mais de um século. Em que pese toda a desinformação e fake news disseminadas nos últimos dez meses, muitas delas espalhadas por aqueles que nos governam, a verdade é que não há alternativa terapêutica e a imunização é a única saída possível, só ela será capaz de salvar vidas e frear o avanço da pandemia. No Brasil, apesar do descaso que vem de Brasília, do desmonte das universidades públicas e programas de pesquisa e da falta de investimento, a ciência saiu vitoriosa, iluminando o obscurantismo e sinalizando o caminho que nos colocará no início do fim destes tempos pandêmicos.

O começo da imunização no país me causou muita emoção. A cada foto que via dos amigos e trabalhadores da saúde sendo vacinados, meu coração era invadido pela esperança de que em algum momento teremos a nossa vida de volta. Mas, ainda que os ventos soprem de forma mais leve, é preciso encarar a realidade de viver num país em que o plano de imunização nacional é marcado pela disputa política e enfrenta dificuldades em nome de projetos pessoais, revanchismos e negação da ciência. Assistimos atônitos ao desprezo do mais eficiente sistema de imunização em massa do mundo (o SUS consegue vacinar dez milhões de pessoas em único dia, sendo o único sistema de saúde a ter essa capacidade), e no ritmo em que estamos a sensação é de que o fim ainda está longe, porque no país, que transborda leite condensado e falta oxigênio, a opção foi não gerir a crise.

Sim, temos vacina! Eu mesma, por ser psicóloga, tive a oportunidade de me vacinar. A alegria de estar imunizada não diminuiu a angústia de saber que ainda temos um longo caminho pela frente. Meus amigos do SUAS e tantos outros que atuam na linha de frente da pandemia, ainda não tiveram essa oportunidade. Os professores que estão no processo de retorno às aulas também não foram imunizados. Por isso é urgente a efetivação de um plano de imunização que atenda de forma universal. E que a gente não se esqueça que a vitória da ciência é fruto de muita luta e resistência e a vacina, não é presente e nem favor, é um direito. Celebremos, sem nos esquecer disso! Vacina, vem que estamos te esperando!

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em Santa Cruz do Rio Pardo