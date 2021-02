João Ferreira: “Dinheiro público: use com moderação”

Dinheiro público: use com moderação

João Ferreira *

O leite condensado virou mania nacional na semana passada, quando a imprensa revelou que o governo federal havia gasto cerca de R$ 15 milhões com o ingrediente.

Independentemente das justificativas para a aquisição do produto pelo governo federal, ficou claro que os cofres públicos estão sangrando pelo uso imoderado do dinheiro público.

Tudo patrocinado pelo contribuinte, é claro. Dinheiro não falta para gastos supérfluos, mesmo em tempos de pandemia.

Como exemplo, a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo gastou R$ 10.000,00 para divulgar o aniversário da cidade na televisão (empenho 441-1/2021), conforme noticiado pelo jornal DEBATE.

O momento é apropriado para que o nosso dinheiro banque a divulgação do aniversário da cidade por R$ 10.000,00? É óbvio que não.

Quantas vacinas poderiam ser compradas com esse dinheiro? Quantas máscaras, termômetros e outros insumos poderiam ser adquiridos com essa quantia?

Pois é. Na festa regada com o dinheiro público, não há limites.

Vale gastar com propaganda na televisão, aumentar o salário dos políticos, comprar carro de luxo, planejar a compra de mais um veículo (estamos de olho!), ajeitar boquinhas para perdedores nas urnas, etc.

Haja impostos para sustentar essa farra.

Enfim, a frase “use com moderação” deveria acompanhar todas as ferramentas de pagamento de despesas da Administração Pública para evitar qualquer ressaca pós-eleitoral.

Receitas caseiras

O leite condensado entrou no cenário político nacional e, por isso, sugerimos o delicioso docinho de coronel para alegrar a festa (sem aglomeração) das crianças. Poderá ser preparada uma salada coronel para quem estiver de dieta.

Eu avisei

Este colunista avisou: fotografem os hipócritas que mandam você ficar em casa, mas não cumprem o que sugerem.

O prefeito da capital São Paulo, Bruno Covas, foi flagrado no estádio do Maracanã, apesar de ser um árduo defensor do #ficaemcasa. Dica: levem seus celulares em rodízios de rodovias e esperem a mágica acontecer…

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz e professor da Faculdade de Direito Oapec