Colorados e rubro-negros torcem pelo título em Santa Cruz do Rio Pardo

Santa Cruz tem torcedores fanáticos dos dois times que possuem as maiores chances de serem campeões do Brasileirão

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Internacional e Flamengo são praticamente os dois clubes que ainda disputam o título do campeonato brasileiro da série A, respectivamente com 54% e 40% de chances de ser campeão. Separados por apenas um ponto, os dois clubes não são paulistas e, portanto, o título de qualquer um não terá praticamente nenhuma comemoração em Santa Cruz do Rio Pardo, certo? Errado. Há santa-cruzenses fanáticos pelo colorado ou rubro-negro carioca. O curioso é que dois deles não são cariocas ou gaúchos, mas começaram a torcer pelos times desde a infância.

Na vila Mathias, por exemplo, mora o açougueiro Moacir Henrique Adorno, 26, torcedor fanático do Internacional de Porto Alegre. Na casa dele, há bandeiras, várias camisas diferentes do uniforme colorado, canecas e até um tapete com o emblema do clube. “Mas o tapete é só enfeite, pois não posso admitir alguém pisando no escudo”, diz, sério, Moacir. É por isso que o tecido em forma circular continua novíssimo.

A paixão pelo clube contaminou a esposa Joice Cristina e até a filha Kethelen Gabrielly, de apenas quatro anos. Moacir, na verdade, vive sob “fogo cruzado”, já que o sogro é palmeirense enquanto os pais e os irmãos torcem pelo São Paulo. O sogro, aliás, adora “zoar” o genro quando o Inter sofre alguma derrota. No Mundial de Clubes da Fifa, porém, foi a vez de Moacir lembrar ao sogro o fiasco do Palmeiras.

Brincadeiras à parte, sogro e genro se dão tão bem que Moacir foi convidado a acompanhá-lo ao Palestra Itália para um jogo entre Palmeiras e Internacional. “Eu ia ficar sentado no meio da torcida do Palmeiras, mas era arriscado. Imagine meu reflexo no momento de um gol do Inter”, afirmou. A viagem foi cancelada.

Como avô, o sogro de Moacir também vive tentando mudar a opinião da pequena Kethelen, oferecendo camisas do Palmeiras ou outros produtos com o escudo do time. “Tenho certeza que ela não vai vestir. Aliás, não gosta quando eu tiro a camisa colorada dela”, garante o açougueiro.

A história de Moacir como torcedor colorado é curiosa. Começou com o apelido de “gauchinho”, dado por um tio ainda na infância. “Naquela época eu era quase torcedor do São Paulo, mas a verdade é que não ligava muito para futebol. Foi aí que passei a assistir alguns jogos do Internacional e fui me apaixonando”, contou.

Virou, na verdade, um torcedor fanático. Uma das janelas da casa, por exemplo, tem um vidro quebrado devido a uma certa exaltação de Moacir durante um gol do Inter pela Libertadores. Apesar da bronca da mulher, ele ainda não consertou o pequeno buraco, talvez para dar sorte nos jogos seguintes. Como o Inter é o líder do Brasileirão, o vidro pode esperar. “Foi um soco de felicidade”, desculpa-se.

O açougueiro também jogou bola. E jogou bem, tanto que foi sondado por um “olheiro” quando tinha 14 anos. “Ele quis me levar para Americana e minha família até aprovou, mas não havia condição financeira para me manter até uma eventual contratação”, lembrou.

Na coleção de 15 camisas, faltam duas de modelos diferentes para completar a coleção de uniformes. Moacir ainda tem duas bandeiras, toalhas, copos e até agasalho colorado. No celular, há pelo menos 1.000 fotos do Internacional, além de lances e gols.

Nos últimos anos, quando a paixão pelo Internacional se tornou mais conhecida, os amigos dele passaram a aborrecê-lo — e vice-versa. Foi o caso da derrota do líder para o Sport, na quarta-feira, 10. “Logo cedo meu patrão começou a encher o nosso grupo no WhatsApp. Outros já apostavam que eu nem iria trabalhar”, contou. Ele diz, entretanto, que as gozações fazem parte do futebol e devem ser levadas na “esportiva”.

Moacir está confiante no título, principalmente pelos jogos das últimas rodadas. Será, enfim, um triunfo histórico, já que o clube não vence o Brasileirão desde 1979. “O caminho do Inter é mais fácil. Se ganhar, serei o único torcedor festejando na avenida”, brinca.

Do outro lado da cidade, o empresário Fábio Cruz, 43, sonha com o bicampeonato do Flamengo no “Brasileirão”. Embora santa-cruzense, ele se tornou rubro-negro por influência do irmão. Foi numa época em que as antenas parabólicas só transmitiam jogos cariocas aos domingos — e tinha Flamengo quase todo final de semana.

Fábio conheceu a geração de Zico e Júnior, que levou o Flamengo ao título mundial, mesmo sendo criança. “Eu costumo dizer que tenho 43 anos de idade e torço pelo clube há 43 anos”, brinca.

Dono de supermercado, ele tem uma bandeira do clube até na entrada de seu escritório. Na mesa, um “cavalinho” do Fantástico com o escudo flamenguista. Em casa, então, há bandeiras, canecas, toalhas, camisetas e tudo aquilo que se possa imaginar como lembranças do time.

Em 2019, Fábio viu o Flamengo como um “rolo compressor”: venceu o campeonato carioca, o Brasileirão e, de quebra, a Libertadores. Para o jogo final da Libertadores, ele convidou os amigos para assistir a partida em sua residência, mas impôs uma condição: todos deveriam vestir a camisa do Flamengo, que ele mesmo ofereceu. “Foi uma festa, com a virada no último minuto e o título. O problema é que nenhum amigo devolveu as camisas. Acho que todos eles, no fundo, também são Flamengo”, brinca o empresário.

Em 2020, entretanto, a pandemia impediu estas reuniões. As gozações de Fábio e dos amigos, então, ficaram restritas aos grupos de WhatsApp.

O torcedor rubro-negro ainda acredita que o título do Brasileirão ficará novamente na Gávea. Ele avalia que o campeonato deste ano foi muito estranho, com goleadas entre times grandes e a instabilidade de muitos. “Eu acho que o Flamengo está num bom momento, diferente dos demais. Creio que vai dar rubro-negro novamente”, afirmou.

O time, admite, não viveu bons momentos no ano passado, quando o futebol retornou sem público. Na Libertadores, por exemplo, foi goleado em setembro por 5×0 pelo equatoriano Del Valle. No dia seguinte, a casa de Fábio amanheceu com vários litros do suco “Del Valle” na porta. “Os amigos gostam de gozar. Isto faz parte do futebol”, diz.

“Mas agora é diferente. O Flamengo vai vencer o Corinthians neste domingo, empatar com o Inter no Maracanã e, depois, cumprir tabela contra o São Paulo”, aposta Fábio Cruz, imaginando alguns tropeços do adversário na reta final.

* Colaborou Toko Degaspari