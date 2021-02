DICAS – Edição de 14 de fevereiro de 2021

RECUO A procuradora-geral do município, Luciana Junqueira, devolveu sexta-feira à Câmara o pedido contra o vereador Juninho Souza (Republicanos), que gravou um vídeo durante fiscalização na secretaria do Desenvolvimento. O requerimento havia sido devolvido porque a advogada não atentou para as regras do Legislativo e se esqueceu de anexar o comprovante de quitação eleitoral.

RECUO 2 Entretanto, provavelmente pela saraivada de críticas nas redes sociais, a procuradora mudou os termos do requerimento. Ao invés de solicitar uma punição a Juninho Souza, agora ela pede à Câmara para “instruir” o vereador sobre como proceder durante uma fiscalização. Tem gente que gargalhou…

NA POLÍCIA Chefe do Cartório Eleitoral de Santa Cruz do Rio Pardo, Flávio Roberto de Oliveira entregou nas mãos do delegado Renato Mardegan o processo completo da suspeita prestação de contas do Podemos. O ofício é assinado pelo juiz eleitoral Rafael Martins Donzelli.

EM CAUSA PRÓPRIA? Professor, o vereador Carlos Eduardo Gonçalves (PSB) pediu ao prefeito Diego Singolani (PSD) para que os profissionais da Educação sejam incluídos nos grupos prioritários de vacinação em Santa Cruz. Ele diz que “muitas vezes o espaço físico não conta com todas as normas de segurança” e que há risco de contaminação.

MUDANÇA A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo começou a debater internamente a revisão de seu Regimento Interno (RI). Uma boa medida do presidente Cristiano Miranda (PSB), já que a norma atual está totalmente obsoleta e há flagrantes conflitos com a Lei Orgânica do Município.

NECESSIDADE O vereador Cristiano Tavares (PSB) quer que o município instale placas contendo horários de passagem da circular em todos os pontos de ônibus da cidade.

CONCURSO A prefeitura começou a convocar os aprovados em um processo seletivo realizado no ano passado. Eles não haviam sido chamados por uma lei que proibia contratações no serviço público.

SANTA CASA Prorrogada até agosto, a intervenção na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo não tem prazo para acabar. O prefeito Diego Singolani estima entregar o hospital aos antigos diretores somente ao término de seu mandato.

DENGUE A prefeitura realiza nesta semana um multirão de limpeza contra a dengue. O aedes aegipty já contaminou uma pessoa em Santa Cruz.

ORÇAMENTO A Câmara deve aprovar nesta segunda-feira um crédito especial de R$ 125 mil para manutenção da casa do zelador no futuro parque ecológico.

QUIETOS Até o momento, Mariana Fernandes, Adilson Simão, Tio Carlinhos e Marco ‘Cantor’ não deram um “piu” na tribuna da Câmara.

Segunda dose

Profissionais de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo que receberam a primeira dose da vacina Coronavac no mês passado já foram vacinados com a segunda dose do imunizante. Ainda é o início e falta muito para acabar a pandemia, mas já é um alívio. O prefeito Diego Singolani anunciou que na segunda-feira, 15, começa a vacinação de idosos acima de 85 anos.