Dono da ‘AS Nascimento’ assinou contrato pela MRover

Moisés Rovere representou ‘AS’ em Dourados-MS; dono da “Jimmy” disputou licitação contra a própria namorada

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O empreiteiro Adriano Silva Nascimento foi o responsável pela assinatura do contrato da MRover com o município de São Roque em 2018. A informação é do próprio site da prefeitura do município.

Adriano Nascimento é dono da empresa ‘AS Nascimento’, que disputou o pregão de limpeza pública em Santa Cruz do Rio Pardo no mês passado. Da mesma licitação também participou a MRover. Em tese, uma teria de disputar contra a outra.

O empreiteiro aparece em uma notícia do site da prefeitura publicada em julho de 2018. “Prefeito Cláudio Góes conclui licitação e MRover assume coleta de lixo na segunda-feira”.

Na publicação, logo acima da nota, há uma foto onde aparece Adriano Nascimento. Ao seu lado, assinando o contrato, o prefeito Cláudio Góes.

O valor inicial do contrato de coleta entre São Roque e a MRover é de R$ 7 milhões. Mas já houve dois aditamentos.

A reportagem não encontrou a ata da licitação de coleta de lixo de São Roque para constatar se alguma empresa ligada ao grupo — entre elas a própria “AS Nascimento” — participou do certame.

Não bastasse, a própria empreiteira de Adriano Nascimento mantém um contrato com a prefeitura de São Roque de limpeza em escolas municipais. O valor total é R$ 1,85 milhão.

Mas não foi Adriano quem assinou o contrato da própria empresa em São Roque. Segundo consta do documento, o responsável pela assinatura foi Rodrigo Santos de Souza.

Em uma licitação em Guarapes, no interior paulista, a “AS Nascimento” foi representada por Luana Arissa Verga Hossotani.

Da mesma licitação também participou Eliel Siqueira Rovere — filho de Moisés Rovere —, em nome de sua empresa, a “Jimmy Urbanismo”. Eliel e Luana são namorados e, nas redes sociais, postam várias fotos juntos.

Um documento mostra que, há alguns anos, Luana Hossotani solicitou auxílio-estudantil à prefeitura de Andradina.

No ano passado, porém, a namorada de Eliel Rovere se tornou sócia da empresa “Master Construções e Serviços de Limpeza”, com sede em Torrinha, próximo a Lençóis Paulista, e cujo capital social é nada menos do que R$ 300 mil.

Em fevereiro, um ex-funcionário da área administrativa da MRover já havia dito ao DEBATE que “eles trabalham com vários nomes”.

Renato Miranda Gavião, por exemplo, é parente de Renata Miranda Nascimento — mulher de Adriano Nascimento, dono da “AS”.

Gavião foi sócio da empresa “Mega”, de cuja sociedade também participou Renata Neiris, cunhada de Adriano Nascimento e esposa de André Luís Nascimento, ex-gerente da MRover. Hoje, a “Mega”, segundo documento da Jucesp, é de Renata Miranda Nascimento, esposa de Adriano.

Em licitações, Renato já representou a empresa “M.A.L Albuquerque Serviços de Limpeza”, que fica em Lençóis Paulista. É uma empresa pequena, com capital social equivalente a R$ 15 mil. Em outras ocasiões, Renato já representou a “AS Nascimento” também.

Renato Miranda Gavião foi casado com Letícia Tabareli até o ano passado, quando se divorciaram. Letícia Tabareli, por sinal, foi gerente da MRover em Santa Cruz do Rio Pardo.

Moisés Rovere

representou “AS”

em pregão no MS

A mesma empresa que disputou o pregão de limpeza pública contra a MRover em Santa Cruz do Rio Pardo foi representada, em Dourados, pelo próprio dono da empreiteira concorrente.

Moisés Rovere, em agosto de 2018, viajou ao Mato Grosso do Sul para concorrer a uma licitação de serviços de limpeza em nome da “AS Nascimento”.

Em entrevista ao DEBATE há duas semanas, Rovere garantiu que não atua em conluio com outras empresas em licitações.

“Cada CPF representa um CNPJ”, disse. Para Moisés, não há conflito de interesses em disputar uma licitação, por exemplo, contra sua própria mulher — fato que aconteceu em Rio Verde-GO, quando Moisés representou a MRover e, sua esposa, a “AS”.

Ele também não vê problemas em representar a empresa contra a qual disputou o pregão de limpeza pública em Santa Cruz do Rio Pardo.