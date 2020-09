Um ano depois, jovens fazem homenagem a amigos mortos em acidente

Amigos e colegas de três jovens que morreram num trágico acidente na rodovia Engenheiro João Batista Cabralo Rennó (SP-225) em 2019 instalaram placas de homenagens a eles em uma árvore da praça São Sebastião, nas imediações das escolas “Sinharinha Camarinha” e “Leônidas do Amaral Vieira”. Os jovens foram vítimas de um atropelamento enquanto caminhavam a pé de Ipaussu para Santa Cruz do Rio Pardo, depois da “Festa do Peão” na vizinha cidade. A tragédia completou um ano na terça-feira, 22, e a homenagem foi feita dias antes.

