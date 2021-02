Esportiva Santacruzense volta aos gramados na temporada de 2021

Clube havia pedido afastamento no ano passado, mas já está preparando o elenco e estrutura para disputar a ‘Segundona’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O torcedor da Esportiva Santacruzense já pode começar a tirar as bandeiras e uniformes guardados desde 2019, pois o time está voltando ao campeonato paulista da Segunda Divisão. Depois de um período difícil provocado pela pandemia do coronavírus, quando até o público foi afastado dos estádios, o anúncio do retorno aos gramados foi feito pelo presidente Luciano Rosalém, o “Galeguinho”.

O campeonato da “Segundona”, segundo Luciano, deve começar em junho ou julho, segundo estimativa da própria Federação Paulista de Futebol. Numa videoconferência da qual participou na semana passada, “Galeguinho” ficou ainda mais animado com as informações sobre provável liberação parcial do público nos estádios, após a vacinação contra a covid-19. “Estão avaliando que até o início do campeonato seja possível autorizar até 30% do público”, afirmou.

Independente disso, a diretoria da Santacruzense já está trabalhando para estruturar o time na atual temporada, inclusive iniciando a avaliação de jogadores. O técnico Celinho — ex-jogador que atuou pela Esportiva em várias temporadas — foi contratado e está avaliando jogadores. Ele já viajou para sondar atletas que poderão ser utilizados no campeonato.

Na pandemia, o clube resolveu terceirizar as avaliações para uma empresa de Iperó, a 100 quilômetros da capital. “Como não temos condições de formar uma base em Santa Cruz, nós firmamos uma parceria. Eu fui conhecer a estrutura em Iperó, que era o antigo centro de treinamentos do Grêmio Barueri, com alojamentos e campos de futebol”, disse Galeguinho.

Segundo ele, por ser uma cidade estratégica, perto de São Paulo, o nome da Esportiva está se tornando conhecido naquela região. Além disso, o time nem pode usar o estádio municipal “Leônidas Camarinha” porque existem decretos que restringem as atividades esportivas em Santa Cruz.

O presidente informou que a FPF deve marcar o Conselho Arbitral para abril, quando serão anunciados as chaves e todos os participantes do campeonato da Segunda Divisão. “Está tudo encaminhado. Não precisamos, por exemplo, alugar alojamentos porque desde o ano passado mantivemos as duas residências locadas, mesmo sem jogadores”, disse.

Luciano explicou que os patrocínios também estão voltando ao clube e são imprescindíveis para a temporada. Com o retorno aos campos, a Esportiva tem planos de implantar projetos de marketing, como o “sócio torcedor” e até mesmo a inauguração de uma loja do time.

O presidente disse que está tendo todo o apoio do vice-presidente Osmar de Souza e de toda a diretoria, composta também pela “velha guarda” de dirigentes, para coordenar a volta da Santacruzense ao campeonato paulista. “São aqueles heróis de sempre. A nossa mentalidade atual é pé no chão”, avaliou.

O clima, afinal, é o oposto ao do ano passado. Em maio de 2020, quando houve paralisação no futebol por causa da pandemia, o clube jogou a toalha e anunciou que não iria disputar mais a “Segundona”. A alegação foi falta de condições técnicas e financeiras.