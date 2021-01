Fechamento das agências não afeta caixas eletrônicos; lotéricas também fecham

O fechamento das agências bancárias em Santa Cruz do Rio Pardo não afetará o funcionamento do caixa eletrônico no município, informa em nota a prefeitura.

Assim, devem paralisar apenas as atividades em que haja atendimento presencial no banco. Uma lei aprovada na Câmara no ano passado obriga as agências bancárias a disponibilizar álcool em gel em todos os caixas eletrônicos.

As casas lotéricas, por outro lado, fecham temporariamente suas portas e suspendem suas atividades a partir de amanhã.

Na manhã de hoje, o prefeito Diego Singolani (PSD) determinou o fechamento de agências bancárias de Santa Cruz do Rio Pardo a partir desta terça-feira, 19.

A medida se deve à paralisação das atividades bancárias em outros municípios. Com as agências fechadas, moradores da região vêm para Santa Cruz.

De acordo com a prefeitura, a norma acontece a pedido da Caixa Econômica Federal, que entrou em contato com o município para alertar sobre a grande movimentação nas agências.

As agências de Ourinhos, Ipaussu e outras cidades já tiveram suas atividades limitadas por meio de decreto.

O objetivo é frear a contaminação do novo coronavírus no município. Segundo dados deste domingo, 17, Santa Cru tinha 260 pessoas efetivamente infectadas pela doença. Ao todo são 1.515, contra 1.255 recuperados.

Diego também deve divulgar entre hoje ou amanhã posicionamento oficial a respeito do fechamento do comércio em Santa Cruz do Rio Pardo. Com três mortes em três dias, a tendência é de que o decreto seja prorrogado por mais uma semana pelo menos.