Governo fecha agências bancárias a partir de amanhã

O prefeito Diego Singolani (PSD) determinou o fechamento de agências bancárias de Santa Cruz do Rio Pardo a partir desta terça-feira, 19.

A medida se deve à paralisação das atividades bancárias em outros municípios. Com as agências fechadas, moradores da região vêm para Santa Cruz, informou a prefeitura.

O objetivo é frear a contaminação do novo coronavírus no município. Segundo dados deste domingo, 17, Santa Cruz tinha 260 pessoas efetivamente infectadas pela doença. Ao todo são 1.515, contra 1.255 recuperados.

Diego também deve divulgar entre hoje ou amanhã posicionamento oficial a respeito do fechamento do comércio em Santa Cruz do Rio Pardo. Com três mortes em três dias, a tendência é de que o decreto seja prorrogado por mais uma semana pelo menos.