Diego vai aguardar Doria, mas fechamento segue até pelo menos dia 24

O prefeito Diego Singolani (PSD) vai aguardar posicionamento oficial do governador João Doria (PSDB) sobre atualização do Plano São Paulo e eventual prolongamento das medidas restritivas sobre o comércio em Santa Cruz do Rio Pardo. Enquanto isso, decreto municipal prevê que estabelecimentos permaneçam fechados até dia 24. A atualização dos protocolos estaduais está prevista para esta sexta-feira, 22.

A decisão vem na esteira de quatro mortes registradas por Santa Cruz do Rio Pardo nos últimos seis dias. Óbitos foram registrados na quinta-feira, 14, sábado, 16, domingo, 17, e segunda-feira, 18.

Ao todo, 15 pessoas já morreram em decorrência da doença na cidade.

Segundo dados desta terça-feira, 19, 254 pessoas estão efetivamente infectadas no município. O total chega a 1.555, dos quais 1.301 já se recuperaram.

Ainda nesta terça, 30 pessoas se encontravam internadas na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz. 10 deles na UTI, a Unidade de Terapia Intensiva.