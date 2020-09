Contadora do Podemos recebia da Executiva Nacional e da comissão municipal ao mesmo tempo

No recinto da Câmara de Santa Cruz, Fátima Chaves reclamou da reportagem do jornal e abandonou entrevistas

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A contadora da Executiva Nacional do Podemos, Fátima de Jesus Chaves, estava sentada numa fileira escondida no plenário da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo no sábado, 12, no evento em que Murilo Sala foi lançado candidato a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo.

Ela segurava um exemplar do DEBATE da semana passada, cuja manchete mostrava as suspeitas sobre as movimentações bancárias da antiga comissão provisória do Podemos das quais ela se beneficiou.

Sabia-se até então que Fátima dissera a Murilo Sala que iria ao evento. Mas ninguém tinha exatamente a noção de quem era ela.

Foi no final do evento que o lançado candidato a prefeito anunciou sua presença e ela ergueu uma das mãos. Só então foi possível reconhecê-la.

A reportagem se aproximou de Fátima quando discursos ainda eram proferidos. Ela disse que depois conversaria com a imprensa.

Fátima esperava para conversar com Murilo Sala quando o DEBATE se aproximou novamente dela. A contadora pediu “um minutinho”, mas a reportagem insistiu.

“Você não entendeu. Houve essa divergência. Quando o Murilo pegou, não tinha informação. Agora será retificado”, alegou. Ela diz ter “prestado serviços” para o Podemos de Santa Cruz.

Questionada sobre se trabalhou para uma comissão provisória que sequer existiu fisicamente, já que utilizava um endereço falso, Fátima foi taxativa. “Do endereço eu não sei. Tem toda a documentação. Você não me deixou explicar aquele dia”, afirmou.

Fátima, por outro lado, disse há duas semanas que o endereço teria sido “um erro”. E alegou que retornaria a ligação depois. Não ligou mais.

Indagada sobre os valores que ela recebeu do partido, Fátima abandonou a entrevista e foi conversar com Sala.

O DEBATE tornou a conversar com Fátima antes de ela ir embora. A reportagem perguntou se ela recebeu, de fato, os valores que constam do extrato bancário. “Você é quem está dizendo”, alegou.

Ela voltou a afirmar que nasceu e foi criada em Santa Cruz do Rio Pardo. Disse, porém, que não possui parentes na cidade. Também se recusou a mostrar documentos que comprovassem sua declaração. “Não ando com documentos. Você acha que vou andar com documentos?”, alegou.

O DEBATE pediu a Fátima explicações sobre os valores recebidos poucos dias depois de a conta bancária da comissão provisória do Podemos ter sido aberta. Ela recebeu, dois dias após a abertura, R$ 50 mil. Oito dias depois, outros R$ 50 mil. Os repasses eram frequentes e só pararam em novembro, conforme mostrou o DEBATE na semana passada.

“Não vou te explicar. Não vou te explicar nada”, afirmou. Ela disse ter a documentação que comprova que ela trabalhou para a comissão provisória. Mas se recusou a fornecê-los ao DEBATE. Pouco depois, deixou o recinto da Câmara.

Na verdade, ao mesmo tempo em que recebia por supostos serviços prestados à comissão provisória de Santa Cruz do Rio Pardo, Fátima Chaves também era paga por ser assessora contábil da Executiva Nacional do Podemos.

É o que mostra a prestação de contas do partido referente ao ano passado. Em setembro, mês em que a comissão provisória do Podemos de Santa Cruz repassou R$ 33 mil a Fátima, a contadora também recebeu R$ 13,5 mil da Executiva Nacional.

A transação é assinada, aliás, pela presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu, que é dirigente da sigla desde 2017.

A reportagem voltou a tentar contato com a presidente nacional do partido, mas ela não respondeu

O DEBATE também tentou contato com a contadora do Podemos nacional, que recebeu enormes repasses da comissão provisória de Santa Cruz enquanto também ganhava da Executiva, mas ela não atendeu as ligações.