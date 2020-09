Nanico, ‘Podemos’ de Santa Cruz recebeu mais do que estados e capitais

Partido agora tenta ‘retificar’ a movimentação suspeita de R$ 369 mil do fundo partidário ; Juraci Barbosa assina a representação na Justiça

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A antiga comissão provisória do Podemos de Santa Cruz do Rio Pardo figura em 4º lugar entre os municípios ou estados que mais receberam verba do fundo partidário dado ao partido em 2019. É o que mostra a prestação de contas da Executiva Nacional da sigla.

No topo da lista está o diretório estadual de Pernambuco, que recebeu R$ 570 mil. Em seguida vem o diretório municipal da capital baiana — Salvador —, com R$ 470 mil. O terceiro lugar fica com a comissão provisória de Senador Canedo-GO, que angariou R$ 370 mil do fundo.

Com R$ 369 mil recebidos da verba, a comissão provisória de Santa Cruz do Rio Pardo está na quarta colocação.

O valor recebido por Santa Cruz chega a ser maior do que repasses a diretórios estaduais ou de capitais. O diretório do Distrito Federal, por exemplo, recebeu no ano passado R$ 100 mil provenientes do fundo. O da capital maranhense São Luís, por outro lado, obteve R$ 185 mil de repasse.

O Podemos nunca disputou eleições em Santa Cruz do Rio Pardo e era desconhecido até que o vereador Murilo Sala, que também é candidato a prefeito, decidiu se filiar à sigla.

Em entrevista ao DEBATE na semana passada, ele negou ter ligações com a antiga diretoria do partido.

O imbróglio sobre as movimentações suspeitas na conta do partido ainda deve demorar.

Nove meses após deixar a comissão provisória do Podemos de Santa Cruz do Rio Pardo, o ex-presidente da sigla Juraci Barbosa ingressou com pedido de retificação das contas do partido no Tribunal Regional Eleitoral.

A petição foi protocolada na terça-feira, 15, dois dias depois da reportagem do DEBATE que mostrou a movimentação suspeita de R$ 369 mil nas contas do partido em Santa Cruz.

O valor veio do fundo eleitoral, não foi declarado à Justiça e foi integralmente transferido a contas de terceiros — entre eles, Fátima de Jesus Chaves, que compareceu à convenção de Murilo no sábado, 12.

Juraci Barbosa, que agora tenta retificar as contas do Podemos, declarava na formação da comissão provisória ser morador em Santa Cruz.

Mas é provável que Juraci nunca tenha pisado no município. O endereço fornecido por ele à Justiça é onde funciona há nove anos uma clínica de podologia.

No período em que figurava como presidente do Podemos e morador de Santa Cruz, Juraci mantinha residência, na verdade, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo.

O fato pôde ser comprovado através da consulta a um processo judicial do ano passado em que ele próprio se qualifica como morador daquele município.

O advogado que representa o Podemos e Juraci na retificação de contas é Antonio Aparecido Francisco da Silva, que também mora em Franco da Rocha.

Até a noite desta sexta-feira, 18, a petição do Podemos não estava disponível no sistema de processos eleitorais.

Ainda no dia da convenção, o DEBATE solicitou cópias da retificação ao vereador Murilo Sala, atual presidente do partido e candidato a prefeito, mas ele disse que não sabia se poderia fornecê-las. Disse que “elas estariam nos autos”.

A reportagem entrou em contato novamente com ele nesta sexta-feira, 18, e Murilo disse que não tem mais os documentos. Segundo ele, os papéis foram “encaminhados ao escritório”.

Na convenção em que foi lançado candidato a prefeito, Sala segurou e levantou a retificação de contas do partido enquanto discursava no palanque.

Nenhum integrante da antiga comissão provisória do Podemos era de Santa Cruz. O próprio partido forneceu à Justiça um endereço falso — o mesmo de Juraci, onde existe a clínica, cuja proprietária diz que “jamais existiu um partido ali”.

Fundada em 27 de junho do ano passado, a comissão provisória do Podemos abriu uma conta na Caixa Econômica Federal em 5 de agosto.

Passou a receber quantias consideráveis do fundo partidário já no dia seguinte, em 6 de agosto. Dois dias depois, repassou os primeiros R$ 50 mil a Fátima.

Ao todo, R$ 369 mil do fundo partidário foram repassados à comissão provisória de Santa Cruz, de um total de R$ 527 mil de movimentação. Os valores foram integralmente transferidos para Fátima de Jesus Chaves, que trabalha para a Executiva Nacional do Podemos, Liliane Rodrigues dos Santos e outros.

O juiz eleitoral Rafael Martins Donzelli converteu o procedimento da aprovação de contas em diligência — ou seja, investigação. E o Ministério Público Eleitoral não descarta a abertura de inquérito policial para apurar eventuais crimes de desvio de dinheiro.

Cinco membros formavam a comissão provisória do Podemos em Santa Cruz no ano passado. A maioria deles era de Cajamar, município localizado na região metropolitana de São Paulo e a 25 quilômetros de Franco da Rocha.

A informação pessoal de todos eles oferecia o e-mail da contadora Fátima Chaves para contato. O endereço é fatima.chaves@podemos.org.br.

Em dois casos, o número de telefone oferecido à Justiça pelos antigos integrantes da comissão também era o mesmo. E pertencia, na verdade, a Fátima Chaves.