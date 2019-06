Coluna de João Zanata Neto – Edição de 11/03/2018

Biscoitos da sorte

Cada sensação envolve o ser em emoções indomadas. Volúpias e sussurros ecoam nas cúpulas reais. Qual bela não foi capaz de usurpar um trono. O sortilégio de todo rei se resume em uma frase: meu reino pela virgem encantada.

Pobres bretões, tão viris quanto parlapatões. Impotentes ante a magia que os encerra nas alcovas da paixão, nem a melhor das espadas poderá ceifar tais correntes. Nem a mais dura das armaduras será rígida o bastante para as setas envenenadas.

Que o ardor dos desejos não seja o torpor que desorienta, pois, mais atado na trama do amor estará quem se debater. Debalde serão os rogos ante um amor que não se curva diante das fraquezas. O amor é impiedoso como as ondas espumantes. As águas colossais têm a pujança dos Deuses gregos. Espraiam-se nas orlas, mas anseiam tragar aos pélagos profundos os marujos embriagados. Quando saciam a ira que as revolvem, derribam as vítimas como as naus naufragadas.

Não se lamentem na ribalta dos dramas amorosos, pois tais romances ainda hão de acalentar o ego de um soldado morto em batalha. Quem poderia imaginar a desproporção de tais forças antagônicas?

Mesmo que em tais lutas se emprega preciosas gemas, não se poderá estimar o sacrifício dos tesouros. O cortejo é uma aventura que escasseia os ataúdes e ostentam indiferentes e suntuosos as espáduas da consorte. Mas isto pouco importará. Maior será a dor dos desencantos que a ruína dos recursos. Quem poderia imaginar-se vítima das próprias fraquezas.

Mas espere, ainda lhe restará um último biscoito da sorte e quem sabe lá esteja escrito no bilhete conscrito um pequeno brocardo: “A vida sempre tem algo de formidável”.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.