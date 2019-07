João Zanata Neto: ‘Canção de Moçambique’ (edição de 15/07/2018)

Canção de Moçambique

João Zanata Neto *

O mundo era outro quando você era pequeno.

Pobre menino na miséria amarga.

Quem é você ser esquálido que vagueia?

Onde está a alma trigueira?

Embala-se nos braços da morte?

O que será da sua sorte?

A pobre morada onde derriba seus ossos

esconde-lhe feito gélido sepulcro.

A amargurada fome afunda seus olhos

feito esquife em ornados sulcos.

Vê que no estertor da madrugada

a morte lhe espreita.

Quem dera, pobre alma esbugalhada,

com teus olhos miúdos ver a imensidão

das mansardas impenetráveis!

Ver o fulgor escarlate das jóias engastadas.

Que beleza admira sobre as sedas perfumadas?

Que seios palpitam ofegantes entre as rendas engomadas?

Que beleza sabe senão a piedade que lhe afaga.

Que bondade conhece senão a misericórdia que lhe conforta?

Que lhe é mais precioso que as migalhas de um pão?

Onde está a alma fagueira?

Embala-se nos braços da morte?

O que será da sua sorte?

O mundo era outro quando você era pequeno.

Pobre criança desfigurada.

Quem é você ser descarnado que se arrasta?

Onde está a alma altaneira?

Embala-se nos braços da morte?

Que será da sua sorte?

O gélido leito onde derriba seus sonhos

acoberta-lhe feito lúgubre mortalha.

O humilde estrado afunda seus ossos

feito estacas encravadas no gelo.

Vê que nas horas caladas a morte lhe afaga.

Quem dera, pequeno ser desenganado,

com seus olhos esganiçados ver a

opulência do dossel aformoseado!

Sentir a suavidade da seda cintilante.

A maciez do tálamo emplumado.

Que beleza admira neste leito ornamentado?

Que deleite imagina sob os tecidos brocados?

Que esperança sabe se nunca ouviu promessas?

Que futuro conhece senão o abismo que lhe amedronta?

Que lhe é mais precioso que um pedaço de carvão?

Onde está a alma alvissareira?

Embala-se nos braços da morte?

O que será da sua sorte?

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.