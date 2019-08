Entidade atende carentes há 24 anos

AAPIC, que funciona no prédio do antigo GTI, no bairro

da Estação, distribui alimentos a famílias necessitadas

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Distribuir alimento a quem tem fome. Este é o objetivo da Aapic (Associação de Assistência e Promoção ao Irmão Carente), que completou 24 anos no atendimento a famílias carentes de Santa Cruz do Rio Pardo. Embora tenha uma essência católica, a entidade atende pessoas de qualquer religião, principalmente moradores do bairro da Estação e toda aquela região da cidade. O desafio é saciar a fome de necessitados e manter um estoque razoável de alimentos.

A Aapic teve uma origem curiosa, surgindo praticamente de um desabafo do saudoso Francisco Pessuto, o “frei Chico”, reclamando das dificuldades da primeira instituição que fundou, o Centro Social São José, já que ele também é o fundador da Casa do Menor. “Ele disse que tinha muita gente procurando por ajuda, mas que não havia estoque suficiente para suprir toda a demanda”, contou um dos fundadores da entidade, o ex-vereador José Paula da Silva. Naquele dia, o religioso conversava com Laurindo Piga, que, sensibilizado, procurou José Paula para discutir uma alternativa, como a criação de uma nova entidade. Surgia a Aapic, com a missão de arrecadar alimentos para famílias pobres.

No começo, a associação não tinha sequer sede. As primeiras reuniões foram feitas na capela de Santo Antonio, no bairro da Estação. A coleta, segundo lembra José Paula, era feita no sistema “arrastão”, de casa em casa. “Às vezes, íamos até de caminhão”, conta José Paula.

No governo de Manoel Carlos Manezinho, a instituição ganhou um imóvel municipal para instalar a sede. O prédio, entretanto, no bairro da Estação, se deteriorou e havia, inclusive, risco de desabamento — acabou sendo demolido há alguns meses, após uma reportagem do jornal. No governo de Maura Macieirinha, a Aapic foi autorizada a funcionar num espaço do antigo armazém da Estrada de Ferro Sorocabana, onde está atualmente. As reuniões acontecem todos os sábados a partir das 17h.

Amauri Piccin é o atual presidente, mas a questão de hierarquia é secundária na entidade. “É só no papel, em que o estatuto determina um mandato de três anos para cada presidente. Na realidade, todos trabalham e discutem igualmente”, garante José Paula.

A entidade recebe donativos fixos de várias arrozeiras, além de doações voluntárias. Os alimentos podem ser entregues aos sábados, na sede da Aapic ou na paróquia de Santo Antônio, no bairro da Estação.

Solidariedade

Há um cadastro prévio para famílias que precisam de alimentos. “Conversamos com o interessado, ouvimos sua história de vida e realizamos o cadastro sem burocracia”, afirma José dos Santos, membro da atual diretoria.

Santos admite, aliás, que já houve casos de pessoas que se passaram por carentes sem ter a real necessidade. “Não temos como descobrir tudo. Por isso, pedimos que os próprios membros fiscalizem os outros. E isto está funcionando”, conta.

Segundo ele, muitas pessoas que posteriormente conseguiram emprego e tiveram melhoras na condição financeiras acabam virando colaboradores. Alguns, inclusive, contribuintes. “Tem gente que faz questão de vir aqui para contar a mudança, quando manifestam o desejo de retribuírem aquilo que a entidade fez por elas”, explica José Paula.

Hoje, o estoque de alimentos pode ser considerado baixo e é monitorado a cada reunião da diretoria, aos sábados. Segundo José dos Santos, o motivo foi um desemprego acentuado no setor rural há três meses. “Mas com as doações tudo deve se normalizar nas próximas semanas”, aposta José Paula da Silva.