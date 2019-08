‘Cras Betinha’ é destaque na capital

Projetos como o “Fala Vila” e o “Posso te ajudar?” foram

apresentados como referências na área de assistência social

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Santa Cruz do Rio Pardo foi destaque na segunda edição do seminário “Trabalho Social com Famílias no SUAS”, que aconteceu nos dias 9 e 10 em São Paulo-SP. O evento é promovido pelo Neca (Associação de Pesquisadores sobre a Criança e do Adolescente) e neste ano teve como objetivo discutir metodologias e práticas de acolhimento, atendimento e acompanhamento de famílias no Sistema Único de Assistência Social. Projetos bem-sucedidosm como o “Fala Vila”, desenvolvido pelo Cras — Centro de Referência da Assistência Social — “Betinha”, no bairro São José, foram apresentados como referência para cerca de 600 profissionais das áreas de saúde pública e assistência social, de mais de 70 municípios de vários Estados.

Antiela Carrijo Ramos, coordenadora do Cras, e Eliane Botelho, secretária municipal de Desenvolvimento Social, representaram Santa Cruz no seminário, que contou com mesas de discussão, exposição de trabalhos e relatos de iniciativas. Na região, Ourinhos e São Pedro do Turvo também enviaram representantes, mas apenas Santa Cruz teve projetos inclusos na programação. “É algo muito importante. Nos dá uma chancela da comunidade cientifica a respeito do trabalho que temos desenvolvido, não só no Cras, mas em toda a rede de assistência”, avalia Antiela.

Representantes do Neca elogiaram os projetos do Cras Betinha pelo engajamento alcançado junto a comunidade. “O vínculo de confiança estabelecido com os moradores do território é fundamental. As pessoas se sentem protagonistas. O projeto ‘Posso te ajudar?’ é um bom exemplo. São as próprias mulheres do bairro acolhendo outras mulheres”, afirma Antiela.

A preocupação em inserir a arte e a cultura no atendimento social — marca registrada do “Fala Vila” —, foi outro ponto destacado. “Eu pude falar ao público sobre o documentário do ‘João Nervoso’, as oficinas de fotografia, vídeo, moda, RAP, enfim, tanta coisa que temos feito dentro desse projeto e, o mais importante, como compreendemos tudo isso como uma ferramenta de emancipação social e valorização do território”, explica a coordenadora.

Segundo Antiela, os resultados positivos das ações sociais apresentadas no seminário chamaram a atenção de outros municípios para Santa Cruz do Rio Pardo. “Depois do evento, representantes de várias cidades me procuraram, interessados em saber mais sobre a nossa experiência”, declarou.

A troca de conhecimento já tem sido importante para o aperfeiçoamento dos agentes e instituições assistenciais locais. Desde o ano passado, técnicos do Neca estão capacitando profissionais da rede particular e pública de acolhimento em Santa Cruz do Rio Pardo, através de uma parceria da empresa Special Dog com a prefeitura.