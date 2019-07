Beto Magnani: ‘O orégano’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O orégano

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Parece que vão proibir o Orégano.

— Como assim?!

— O Zóião que falou. Ele ouviu no rádio.

— O Orégano? Mas é uma planta! Como é que pode alguém proibir uma semente de nascer. A semente é de Deus.

— Pois é. É um sacrilégio! A vida inteira gostei de Orégano.

— Você pode até proibir que misturem as coisas. Proibir Orégano com Bicabornato, por exemplo. Mas proibir que o Orégano exista é uma fronta à natureza divina!

— Vai que explode?

— O que?

— O Orégano com Bicarbonato.

— Não explode.

— Se vão proibir é porque descobriram alguma coisa. Ou mata ou deixa doidão.

— A folha da Mandioca Brava mata e não é proibida. Pra comer tem que ferver por sete dias.

— E quem é que come isso?

— Nunca comeu Maniçoba?!

— Tô é com dó do Orégano. Tô com isso na cabeça desde cedo, desde a hora que o Zoião me contou.

— Então você deveria ter mais pena da Maconha! É igual ao orégano e é proibida faz tempo!

— Verdade. Outra que não deixam a semente nascer. Tadinha.

— E ela é remédio também.

— Mas deixa doidão.

— A pinga deixa muito mais doidão e não é proibida.

— Mas é porque o Cabra começa na maconha e depois vai indo pra coisas mais pesadas. No fim acaba indo parar numa dessas igrejas. Quando não morre.

— Meu tio começou na pinga e morreu na pinga mesmo. E já ia à igreja quando começou.

— Quem? O Zé Pedro?

— Não. O Zé Antonio. Aquele que era Maçom.

— Sei.

— Bom é vinho. É uma arte. Esse até o padre toma. Até Jesus!

— Mas também deixa doidão.

— Deixa.

Ficaram em silêncio um pouco. Preparavam hambúrgueres no Food Truck da praça de alimentação do festival de rock. Eu aguardava o meu. Não estava exatamente a fim de conversar, mas não resisti:

— Vocês conhecem o Zoião?

— Meu amigo – respondeu o que estava com dó das sementes.

— Foi ele que falou que vão proibir o orégano? – perguntei.

— Garantiu. Ouviu no rádio. Você conhece?

— Amigo de infância. Eu estava junto no dia em que ele acertou as duas asas da abelha com um só tiro de cartucheira. Foi um chumbinho pra cada asa. A abelha caiu no chão e saiu andando que nem um besourinho preto e amarelo.

— Ele já me contou essa história. Você tava também?

— Claro. Me lembro como se fosse ontem.

Meu hambúrguer ficou pronto. Eles continuaram falando das sementes. Saí dali com saudade do Zoião. Se, por acaso, ele estiver falando a verdade, já deve estar pensando onde vai comprar orégano depois que proibirem. Ele adora. Comi o hambúrguer e voltei ao rock. (Magú)