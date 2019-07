Arquivo: o DEBATE na história

A edição de 20 de novembro de 1988 informa que os vereadores eleitos cinco dias antes já estavam articulando o futuro presidente da Câmara para a legislatura que começaria em 1º de janeiro de 1989. Na primeira página, o jornal traz uma foto do prefeito eleito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho (PMDB) junto com o vereador mais votado nas eleições, Adilson Donizeti Mira (PSC). A grande dúvida era se, de fato, Santa Cruz teria nove vereadores. Semanas depois, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o número de parlamentares subiu para 17. A curiosidade é que na charge do jornal, no traço genial de Carlinhos Muller, aparecia o futuro prefeito Clóvis anunciando que, caso o Corinthians fosse campeão, ele decretaria feriado municipal. No mandato, foi exatamente o que ele fez, sendo destaque em todo o País.

