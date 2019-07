Casa da Criança “Adelina Aloe” realiza gincana

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Na quinta-feira, 18, os educadores da “Casa da criança e adolescente Adelina Aloe”, em Santa Cruz do Rio Pardo, entidade ligada às obras do Frei Chico, realizaram uma gincana envolvendo os acolhidos e seus familiares. O objetivo foi estimular a interação e os vínculos afetivos. Os participantes desenvolveram brincadeiras em grupo e jogos lúdicos.

De acordo com a monitora pedagógica Keity Karley Nascimento, 30, a reaproximação entre as crianças e seus familiares é fundamental, já que o objetivo da instituição é que elas tenham condições de retornar às suas casas. “Percebemos que no começo eles ficam um pouco receosos, pois não tinham o habito de demonstrar afeto. Mas com o tempo, vão se soltando”, afirmou. Entre as brincadeiras da gincana, uma versão da “dança das cadeiras”; Com a roda formada, um saquinho com dizeres passava de mão em mão. Quando a música parava, aquele que tivesse com o saquinho retirava um bilhete e cumpria a “prenda”, que era dar um abraço, um beijo no rosto ou algum outro gesto de carinho para seus familiares. Depois, todos ainda disputaram uma divertida partida de queimada.

As ações de reintegração têm sido constantes na entidade e cada vez mais a presença das famílias dentro da instituição é estimulada. Nesta semana, um jantar será realizado pelos pais, que irão cozinhar para seus filhos.