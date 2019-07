Vida longa ao Rock!

Musical ‘Rock in Concert’ revisitou clássicos

do gênero com versões orquestradas

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Santa Cruz do Rio Pardo, definitivamente, se tornou a capital “capiau” do rock, como brincam os amantes do estilo. Menos de uma semana depois do já tradicional festival “Rock Rio Pardo”, o musical “Rock in Concert”, realizado pelo Centro Cultural Special Dog, lotou o Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto em suas duas apresentações, na sexta-feira, 19, e ontem, 20.

O espetáculo conduziu o público numa viagem por clássicos do gênero interpretados pelos professores, alunos e músicos convidados pela instituição. No palco, o coral e a orquestra deram novas roupagens às canções atemporais do Queen, Toto, Elton John, Beatles e até Raul Seixas, entre outros.

O Rock in Concert também prestou homenagem ao “Dia Mundial do Rock”, celebrado em 13 de julho. Um dos idealizadores do projeto, o trombonista e professor Marcelo Bambam, destacou o profissionalismo da produção. “Não deixa nada a desejar aos grandes centros”, disse.

O espetáculo contou com a regência da maestrina Daniele Montuleze e participação do coral adulto e da “Special Extreme Band” do centro cultural. Entre os músicos convidados, o produtor Renato Neli assumiu as guitarras e violões nas performances. Além das canções, a parte cenográfica e os figurinos também impressionaram o público. Em um telão, atrás do coral, imagens e trechos de músicas dos artistas homenageados eram exibidos, criando uma atmosfera “à la Broadway”.

O repertório foi marcado pelo ecletismo — tão característico no rock. Destaque para “Hey, Jude” e “Yesterday”, dos Beatles, “Rocket Man”, de Elton John, além de “We Will Rock You” e “We Are the Champions”, do Queen.



Os sucessos nacionais não ficaram de fora. Cazuza, Renato Russo, Rita Lee, Nando Reis e Los Hermanos tiveram suas músicas reinterpretadas pela orquestra. Um dos pontos altos da apresentação foi o arranjo do coral para “Gita” e “Metamorfose Ambulante”, do genial Raul Seixas. O evento ainda arrecadou doações de leite como entrada, que serão entregues a entidades do município.