Arquivo: o DEBATE na história

Em 20 de março de 1988, o jornal anuncia que o vice-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho poderia ser candidato a prefeito (acabou eleito), depois de ter afirmado que deixaria a política. O médico criticou um projeto encaminhado à Câmara pelo prefeito Onofre Rosa, autorizando a aposentadoria de prefeitos e vices com recursos do município. “Isto é uma imoralidade”, afirmou, ao mesmo tempo em que defendeu a redução dos salários dos políticos. A edição também mostrou que várias famílias ficaram desabrigadas com as chuvas e que moradores da vila Fabiano faziam abaixo-assinado contra a construção da nova delegacia no bairro. Também havia uma notícia triste na edição: aos 68 anos, morria em São Paulo a professora Maria Lúcia Luchetti, vítima de câncer. “Fez do magistério um sacerdócio”, lembrou o jornal.

Publicado na edição impressa de 21/07/2019