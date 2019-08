Uma cruz no céu da cidade impressiona população

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma reluzente cruz apareceu no céu de Santa Cruz do Rio Pardo no final da tarde de quinta-feira, 25. Várias pessoas conseguiram fotografar o fenômeno e várias fotos apareceram nas redes sociais. Um deles é Deni Reginaldo Ferrari, que estava visitando parentes no bairro da Figueira, perto da capela do bairro. “Foi muito rápido. Quando chamei as pessoas para olharem para o céu, a cruz já havia sumido”, contou. Deni disse que ficou fascinado com a imagem.

Apesar do cunho religioso, os cientistas explicam o fenômeno pelo acúmulo de nuvens, como a má formação de um possível tornado.