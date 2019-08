O casarão localizado na esquina das ruas Conselheiro Dantas e Joaquim Manoel de Andrade. A proprietária anunciou que o imóvel seria reformado, mas, segundo os construtores, o casarão estava com alguns cômodos afundando. Construído no início do século passado, o local abrigou a antiga “Casa da Fazenda”, que criou a “Calçada da Fama”, hoje no Palácio da Cultura.

Publicado na edição de 11/08/2019