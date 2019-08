Projeto social de Muay Thai foi lançado em Santa Cruz do Rio Pardo

Diego Singolani

Da Reportagem Local

O projeto “Do Ring Para a Vida” foi lançado oficialmente na noite de ontem, 10, em Santa Cruz do Rio Pardo. A iniciativa é uma parceria da academia “Chuteboxe” com a empresa “Global Seguros” e irá beneficiar 15 jovens de baixa renda que receberão treinamento de “Muay Thai”, uniformes, equipamentos e acompanhamento pedagógico. O objetivo é afastá-los das ruas e também descobrir futuros talentos do esporte. As aulas começam na terça-feira, 13.

O empresário Ademir Garcia, fundador da “Global”, que tem sede em São Paulo e recentemente abriu uma filial em Santa Cruz, compareceu ao evento acompanhado da família. Eles realizaram a entrega dos equipamentos aos jovens que farão parte da primeira etapa do projeto social, já que o plano é expandir o alcance da iniciativa em breve. O promotor de Justiça Marcelo Saliba e o Capitão da Policia Militar Lucas Viol Franciscon também prestigiaram a cerimônia. Os alunos fizeram uma apresentação de Muay Thay e grupo de percussão da Ong Acogelc animou o público.

O projeto “Do Ring Para ” era um sonho antigo de Marcelo Furtado, responsável pela academia Chute Boxe e pela Ong Acogelc. Em maio deste ano, a empresária Kelly Garcia dos Santos, filha do fundador da “Global”, conheceu seu trabalho por meio de uma reportagem do DEBATE e decidiu abraçar a causa.