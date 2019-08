Arquivo: o DEBATE na história

Era setembro de 1982 e a rodovia SP-327 acabava de ser inaugurada pelo governo biônico de Paulo Maluf. Numa manhã, sob sol forte, uma queimada provocou um engavetamento seguido de tragédia, logo no acesso de Santa Cruz do Rio Pardo. Seis caminhões e um automóvel se envolveram. Uma carreta de combustível explodiu e seis pessoas morreram, num dos piores acidentes naquele trecho. O jornal também anunciava o interrogatório dos sequestradores do jovem Orlando Quagliato Neto, que foi libertado pela polícia. Na política, o destaque era a proposta do vereador José Carlos Camarinha para reduzir o salário do próximo prefeito, que iria suceder Aniceto Gonçalves. Na avenida Tiradaentes, começavam as obras de construção da nova agência da “Caixa Econômica Estadual”, a “Nossa Caixa”.

Publicado na edição de 11/08/2019