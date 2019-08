DICAS – Edição de 18/11/2019

Avaliação 1

O prefeito Otacílio Parras (PSB), entrevistado pelo próprio assessor de Relações Institucionais Roger Garcia, alfinetou o presidente Bolsonaro: “É difícil de interpretar onde ele está querendo chegar. O Bolsonaro, apesar de falar o que pensa, é sempre enigmático. Ele fala uma coisa e você não sabe se é aquilo mesmo, qual o sentido da frase”, disse.

Avaliação 2

Sobre o governador Doria, a avaliação de Otacílio é outra: “Ele administra de uma forma mais moderna e tem um discurso mais coeso. Então, acreditamos em bons resultados com o governo João Doria”, afirmou.

Torcida

Se o grupo do prefeito já definiu seus candidatos, a oposição ainda está em compasso de espera. Os governistas aproveitam e incentivam duas candidaturas — a de Luciano Severo e de Murilo Sala.

Pró-‘fake news’

O ex-vereador Leandro Mendonça, que recentemente se desligou do SD de Murilo Sala para apoiar Diego Singolani a prefeito, tornou público que é a favor da divulgação das “fake news”. Moderador de um grupo de discussão no Facebook, ele permite a publicação de notícias falsas sob o estranho argumento de “deixar as pessoas se divertirem”.

Vai minar

O prefeito Otacílio anunciou na semana passada que vai tentar o apoio do PSL, PSDB e PRB ao seu grupo nas próximas eleições, conversando com as lideranças estaduais das legendas. O recado é simples: vai tentar conturbar o lançamento de candidatos pela oposição nestes partidos.

Ego

Como já se tornou habitual, a secretária de assistência social, Elaine Botelho, proibiu integrantes do seu setor de darem entrevista ao DEBATE. Na semana passada, o jornal fez uma solicitação para conversar com a equipe de um projeto de capacitação profissional desenvolvido pelo “Cras Betinha”, com a intenção de divulgar a iniciativa. A chefe da pasta negou o pedido. Para Eliane, como se sabe, o “baixo clero” tem que ficar calado. A censura tem o apoio do prefeito Otacílio Parras (PSB), em cujo governo este autoritarismo contra a imprensa independente é regra.

Sombra

A bancada governista ficou em “êxtase” na sessão de segunda-feira, 12, e alguns vereadores se exaltaram e discutiram com colegas da oposição. Tudo porque queriam mostrar serviço para o prefeito Otacílio Parras, que estava na plateia.

Sério?

Otacílio criticou Bolsonaro e disse que brigar não é o caminho para a boa política.

Doria muda sistema de emendas

De acordo com deputado Ricardo Madalena, o governador João Dória mudou a forma de distribuição das emendas parlamentares. Agora, os deputados vem ir às cidades levar os contratos assinados pelo governador. Para Madalena, a medida e servirá para mostrar aos eleitores quem são os políticos que realmente trabalham pelo município.

‘Coisas de Política’

Declaração de amor

João, filho de um abastado e velho político daquela região, era o único herdeiro de uma verdadeira fortuna em fazendas, gado e propriedades. Além disso, carregado pelo tino político do pai, conseguira eleger-se prefeito daquela pequena cidade.

Apesar de sua posição econômica privilegiada, o rapaz, já nem tão novo, era completamente despreparado, “chucro como uma mula manca” e feio de doer. Mesmo assim, uma linda jovem jogou todo o seu charme, conquistando o solteirão. Ele, no entanto, sempre suspeitava se o tal “amor” da moça seria apenas por interesse e resolveu tirar a prova:

— Querida, você seria capaz de se casar com um homem imbecil, completamente otário e, ainda por cima, muito feio, mas que fosse rico demais?

A moça nem esperou para fazer a declaração fatal:

— Você está me perguntando isso apenas por curiosidade, ou está me pedindo em casamento mesmo?

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)