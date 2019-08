Documentário da Bom Jardim será lançado nesta quinta-feira

Exibição será no Palácio da Cultura

‘Umberto Magnani’ a partir das 19h

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O documentário “Fala Bom Jardim” será lançado, oficialmente, nesta quinta-feira, 22, no “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto” às 19h. A produção do filme foi finalizada na semana passada pela coordenadora do “Cras Betinha”, Antiella Carrijo Ramos, que também é diretora da obra.

O documentário “Fala Bom Jardim” começou a ser produzido em fevereiro.

Desde então, foram realizados inúmeros encontros, reuniões e conversas com os mais antigos moradores da “Vila do Esqueleto”, como era chamada a Bom Jardim antes do processo de desfavelamento, obra do ex-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira.

A elaboração do longa-metragem tem a intenção de tornar a arte um instrumento de transformação do bairro.

Para tanto, antigos líderes do bairro, como Aílton dos Santos — que lutou pelo desfavelamento do local —, terão suas histórias contadas.