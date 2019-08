Beto Magnani: “A banca”

HISTÓRIAS DO MAGÚ

A banca

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Foi ato falho!

— Não, foi o corretor!

— Quem disse?

— Eu. Foi o corretor.

— Foi ato falho. Certeza.

— E por acaso existe ato falho escrito?!

— Claro que existe!

— Você tá viajando, claro que não existe! Por escrito é só corrigir.

— Sim, igual ao ato falho falado.

— Mas por escrito você pode perceber antes de terminar de escrever a palavra.

— No falado também, você pode perceber antes de terminar de dizer a palavra.

— Larga a mão de ser besta! Tô falando que foi o corretor, eu não quis dizer aquilo. O corretor é muito rápido, você digita uma letra e ele acha que já sabe a palavra.

— O ato falho é muito mais rápido, sabe a palavra muito antes do que você imagina. Te conhece.

— Você já tá pegando pesado! Eu nunca quis dizer que sou eu que mando, tá entendendo?! Foi a merda do corretor! E eu não vou pedir desculpas porque jamais pediria desculpas pelo corretor! Você é quem deveria me pedir desculpas por tá sendo tão idiota!

— O chefe que precisa ficar o tempo todo dizendo que é ele que manda não é um chefe muito confiável, sabia? Se esse é o seu argumento pra que as coisas sejam feitas é porque você não é muito adequada ao cargo. Você entende isso?

— Seu imbecil! Você ainda não entendeu que foi a porra do corretor!

— Um chefe inteligente dá autonomia aos subordinados sem perder a liderança, alinhando a espinha dorsal do seu pensamento, dos caminhos que regem o trabalho que precisa ser feito…

— Chega!

— Não precisa gritar. Sem violência.

— Vai falar essa merda pro inadequado do seu presidente! Tosco! Esse sim não para de repetir que é ele quem manda!

— Nosso! E ele manda mesmo, fazer o quê?

— Tá vendo como você é imbecil?! Eu deveria te mandar embora só por ter votado nesse cara.

— Manda! Demorou!

— Você se supera! Impressionante.

Eles saíram sem cessar a discussão. Não resistimos a ouvir, eu e o dono da banca de jornal, que falou que é sempre assim, passam todos os dias, sempre com uma nova discussão, uma pior que a outra, às vezes repetidas. Lamentável, disse ele.

Perguntei se era um casal, mas não soube responder. Só confirmou o óbvio, que ela era chefe dele. Me entregou a seda, ops, o isqueiro que entrei para comprar.

Ao sair ainda vi o casal (ou não) dos atos falhos parado para atravessar a rua. Continuavam discutindo. Ela gesticulava sem parar. Ele com as mãos no bolso.

O sinal abriu e fechou três vezes e eles não saíram do lugar. Nem eu, que fiquei olhando de longe, ainda em frente à banca. Vi um Freud de bolso em promoção na vitrine. Pensei em voltar para levar mas a fila estava grande, a banca lotou de repente. Fui. (Magú)