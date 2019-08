Arquivo: o DEBATE na história

A edição de 20 de novembro de 1982 informa os números finais das eleições municipais que aconteceram cinco dias antes. Onofre Rosa de Oliveira conquista seu terceiro mandato, desta vez com apenas 4.447 votos. É que aquela eleição foi marcada pela disputa de cinco candidatos. Joaquim Severino Martins, o segundo colocado, recebeu 3.300 votos. Com 802 votos, Aparecida de Lima Martins, mulher de Joaquim Severino, foi a mais votada para a Câmara Municipal. O PMDB elegeu sete vereadores, enquanto o PDS ficou com seis, o que significaria problemas para Onofre. No entanto, logo após tomar posse, o “Caboclinho” fechou um acordo com a oposição, por intermédio do líder Joaquim Severino, e a única oposição que enfrentou foi interna, dentro do próprio PMDB sob a liderança de Antonio Francisco Zanette.

Publicado na edição impressa de 18/08/2019