Beto Magnani: ‘A sinuca’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

A sinuca

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

Foi a última tacada. Estavam pela bola oito. Ela esmurrou a mesa quando a bola branca caiu. Perdeu. Tinha mais de sessenta com certeza. Mulher exuberante, vistosa. Pegou sua bolsa e saiu. O adversário, um senhor também com mais de sessenta, vestiu o paletó com ar vitorioso antes de pegar um pedaço de giz na mesa e colocar atrás da orelha. Saiu também.

— Esse vai pro puteiro. — falou o anão ao meu lado que também acompanhava a partida de Sinuca.

— Como você sabe? — perguntei, não resistindo à conversa.

— Pelo giz atrás da orelha. É pra quando chegar em casa a esposa achar que ele esqueceu sem querer o giz ali. Aí a mulher vai perguntar onde ele estava só pra ter certeza se ele vai responder a verdade dizendo que veio no bar jogar sinuca. Aí ele vai responder brincando que estava no puteiro e a mulher vai rir com orgulho do marido brincalhão.

— Nossa, sua imaginação vai longe.

— Tô falando sério. Essa é velha. Sabia dessa não? Todos os dias levam giz daqui.

— Sabia não.

— Aquele senhor só vai ao puteiro quando tá nervoso. Conheço. E hoje ele tá bem nervoso. Só não piorou porque ganhou o jogo. E é difícil ganhar daquela senhora. Ela mestre. Profissional.

— Percebi. Por que será que ele tá nervoso?

— Não posso garantir, mas acho que está sendo cobrado.

— Dinheiro?

— Também. Parece que ficou desempregado recentemente. Esse tinha tudo, estava com a vida feita. Mas as coisas mudaram e tudo indica que vai piorar ainda mais.

— Pois é.

— Além disso, ele tem um grande líder que só faz cagada. Segundo o próprio, dia sim dia não.

— Melhor que todos os dias. — comentei sem entender exatamente o que ele estava falando.

— Parece que só agora descobriu que foi justamente por causa do seu líder que ele foi demitido. Não tinha entendido ainda que o cara é um idiota. Antes ele acreditava no líder, defendia com unhas e dentes, mas agora tá envergonhado. Não tá mais conseguindo defendê-lo depois que percebeu que se trata de um incapaz. Não sabe onde enfia a cara. Hoje em dia, quem defende o seu líder ou é maluco ou é ignorante, não tem outra opção.

— E você acha que aquele senhor é maluco ou ignorante?

— É covarde, parou de defendê-lo. Só que não assume o erro, prefere fica quieto.

— Pois é.

— E todos nós vamos pagar o preço das cagadas do seu líder.

— Sim.

— E o preço vai ser alto. Pra todos, não só pros anões como eu.

O anão riu sozinho da própria piada e foi ao banheiro.

Eu peguei um taco, passei giz e derrubei a bola oito que sobrou na mesa. Ninguém viu minha proeza. Fui à lotérica. (Magú)