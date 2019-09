Administração poderá desapropriar o Clube Náutico

Prefeito vai declarar área de

‘utilidade pública’ de imediato

O prefeito Otacílio Parras anunciou, durante pronunciamento na sexta-feira, 30, que irá desapropriar o Ingá Náutico, localizado no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. O clube de lazer, um dos mais antigos da cidade, está situado à beira do rio Pardo.

A medida, segundo Parras, deve ocorrer para “evitar qualquer problema jurídico no futuro”, já que, segundo ele, vários dos antigos sócios do estabelecimento morreram. “Encontramos apenas dois deles”, explicou o prefeito.

Otacílio afirmou que vai decretar toda a área como “utilidade pública”, que é praticamente um ato preparatório da desapropriação. A partir da publicação, o clube não pode ser vendido, transferido ou alugado.

O prefeito tem planos de incorporar o Ingá ao parque ecológico que está sendo implantado na outra margem do rio, praticamente em frente ao clube. A obra, planejada pelo ex-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, será feita numa área remanescente da antiga fábrica de óleo, hoje pertencente ao município. “Com certeza, aquele local será da prefeitura futuramente”, garantiu Parras.

No entanto, Otacílio explicou que a tarefa de concluir a desapropriação deverá ficar para o próximo prefeito, já que o ato obriga o município a pagar indenizações aos antigos donos.