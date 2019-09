Arquivo: o DEBATE na história

Em julho de 1983, um dos dramas em Santa Cruz do Rio Pardo era a falta de água no bairro “Parque das Nações”, implantado havia poucos anos. Na capa, o jornal traz fotografias de moradoras que buscavam água em poços longe do bairro, usando latas e baldes. “Era a rotina do Parque”, denunciou o jornal. O problema era que a prefeitura queria conceder novo prazo para o loteador. Já o vereador Paulo Fernandes Sanches denunciava o descaso da administração com os feirantes, retirando o prédio da avenida Tiradentes (local onde hoje é a Adefis) que servia de abrigo contra o sol e a chuva. Em outra notícia, o jornal informava a criação da “Associação Santa-cruzense de Bares e Similares”, presidida pelo comerciante João, do “Xodó Lanches”, e cujo vice era Antonio Carlos Fernandes, o “Dedé” , da lanchonete “O Pingão”.

Publicado na edição impressa de 08/09/2019