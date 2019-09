Negócios: D’Agrado é inaugurada e oferece novas tendências

Débora Cristina Ramos, 36, começou a vender roupas em casa. Sempre trabalhou com vestuário feminino, e seu negócio, até então pequeno, cresceu muito. Agora, ela acaba de inaugurou a “D’Agrado”, na segunda quadra do calçadão da Conselheiro Dantas, 813.

A loja oferece opções variadas para mulheres. Trabalha desde a moda evangélica até roupas de academia. “O importante é estar antenada. Lingeries, por exemplo, estão em alta”, afirmou Débora.

Segundo a comerciante, até as estações têm suas próprias tendências. Além disso, elas também podem indicar a faixa etária da maioria dos clientes de acordo com a época do ano.

Para Débora, o diferencial está em trazer peças alternativas. “Algumas pessoas já estão cansadas daqueles padrões que sempre são vendidos. O segredo é a mudança”, contou. O telefone da loja “D’Agrado” é (14) 99749-2029.

Publicado na edição impressa de 15/09/2019