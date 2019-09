Pela segunda vez, Fátima Camargo expõe na Bienal internacional de Socorro-SP

Artista foi a convidada de

honra do evento internacional

André H. Fleury Moraes

André H. Fleury Moraes

A artista santa-cruzense Fátima Camargo está expondo na BINaif — Bienal Internacional Naïf Totem Cor-Ação. O evento, que acontece no museu municipal de Socorro-SP, começou ontem, 14. A exposição vai até o dia 15 de novembro.

Fátima Camargo foi, na verdade, a convidada de honra do evento. Além dela, participarão outros artistas que passaram por seleção. O critério para a escolha dos expositores é bem rígido, já vez que o comitê artístico possui grande conhecimento artístico, segundo os organizadores.

O evento tem apoio de secretarias e da prefeitura de Socorro. Nos últimos anos, a cidade tem se tornado referência no meio da arte. “Fiquei muito orgulhosa por representar Santa Cruz do Rio Pardo na abertura do evento”, disse Fátima Camargo.

No último evento da Bienal, realizado em 2017, Fátima Camargo recebeu o “Prêmio Aquisição”, quando o próprio museu compra a arte de quem expõe. Neste ano, a artista de Santa Cruz produziu uma arte especialmente voltada a Socorro. “Quem conhece a cidade, com certeza reconhecerá meus quadros”, disse. Ela pintou, por exemplo, “Com Carinho e Amor ao Povo Acolhedor” e “Semente do Amor, Colheita da Paz”.

A proposta da Bienal de Socorro é valorizar, tanto nacional como internacionalmente, a arte Naïf.